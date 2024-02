GF: assurdo voltafaccia, Greta sotto accusa, Luzzi smonta Rosy

Tra voltafaccia, scene imbarazzanti e nuove critiche la 37esima puntata del Grande Fratello finisce tra le polemiche. Primo tra tutti si parla del voltafaccia a Federico Massaro. Il solito gruppetto della Casa di Cinecittà riesce ancora a salvarsi e a evitare le nomination tra i componenti. Così al televoto è possibile vedere sempre gli stessi concorrenti e di alcuni non c’è neanche l’ombra.

Sfruttano il nome di Beatrice Luzzi, come lei stessa ha fatto notare direttamente ieri sera e anche dopo la puntata. Ma non stupisce tanto quanto fatto con l’attrice durante le nomination. A lasciare ancora più spiazzati è stato il comportamento tenuto con Federico. Qualche puntata fa, Massaro trionfava al televoto ed è stato un momento per il gruppetto della Casa molto speciale, almeno così sembrava.

Anita, Giuseppe, Perla, Letizia, Paolo & Co avevano festeggiato vedendolo salvo al televoto. Hanno esultato come non mai, sono corsi tra le braccia di Massaro in diretta urlando e ridendo dalla felicità. Ma, come molti telespettatori avevano ipotizzato, quella felicità derivava da una strategia messa in atto e che aveva ottenuto il risultato.

Dopo questa esultanza particolare, ecco che il gruppetto lo spedisce al televoto. Dopo la puntata, ecco che con tutti i vestiti e le scarpe Federico si è buttato nella piscina, sconsolato e deluso. Probabilmente ha avuto la conferma dell’assurdo voltafaccia.

Grande Fratello: Perla e Maddaloni contro Greta

Greta Rossetti va avanti per la sua strada, quella di tenere accesa l’attenzione con i triangoli amorosi. Dopo Mirko e Perla, ora tornati a formare una coppia, e dopo l’eliminazione di Vittorio Menozzi, l’ex tentatrice è alla ricerca di novità. Rimasta sola con Sergio D’Ottavi ha cercato la complicità di Alessio Falsone.

A criticare questo atteggiamento non è solo una parte del pubblico, ma anche i suoi stessi amici. Perla Vatiero ne parla con Marco Maddaloni, a cui rivela di aver tentato di farle capire che questo modo di fare non è il massimo. In effetti, Greta dovrebbe farsi conoscere nella Casa di Cinecittà per altro e non solo per le storielle.

Dello stesso avviso è lo sportivo, il quale ammette di aver cercato di parlarle:

“Dopo un poco che le parli ha quella voce che, forse non lo fa apposta, ma sembra accusarti. Allora faccio un passo indietro, mi faccio i fatti miei e campo cent’anni. Io tasto sempre il terreno”

Alessio Falsone ha detto la sua in questa circostanza, accusando Greta di essere una giocatrice: “Sono giochi di seduzione, giochi da poco. Lei ti dice no, ma è sì”. Maddaloni e Perla concordano con questa sua opinione. A detta della Vatiero, la Rossetti deve ancora meglio se stesso, al contrario di Alessio, che pensa esattamente il contrario.

Grande Fratello, Rosy imita Simona: Beatrice Luzzi la smonta

L’ultima scenetta della 37esima puntata del GF ha lasciato l’amaro in bocca. Nessuna ironia o simpatia in quello che ha fatto Rosy Chin, quando durante le nomination si è lasciata andare a uno show imbarazzante. Ha tentato di mettere in ridicolo Simona, con un’imitazione spinta e fuori luogo.

La Tagli è stata derisa dal gruppetto, che di fronte a questo terribile show ha riso in modo plateale ed evidente. Una scena che ha disgustato il pubblico, soprattutto in questa fase in cui si parla del branco contro un singolo concorrente. In questa edizione sembra non esserci più alcun senso di umanità e rispetto.

E questo lo dice anche Beatrice Luzzi, che sulla sua stessa pelle ha già provato il momento del ‘tutti contro uno’:

“Per 30 secondi ci può stare, ma tirato così alla lunga diventa un po’ cattiveria. Diventa un po’ troppo, mancanza di rispetto per l’essere umano. C’è proprio una mancanza di pietà”

Stefano Miele si è detto assolutamente d’accordo con l’attrice. A far discutere sui social network in queste ore è stata anche la reazione di Alfonso Signorini, il quale invece di fermare la derisione ha preferito unirsi al gruppo e ridere. Probabilmente, sul momento il conduttore non ha compreso la difficoltà di Simona e se ne sarà reso conto dopo.