GF, arriva Chiara Cainelli nella Casa: ecco dove l’avete già vista

Nella prossima puntata del Grande Fratello dovrebbero fare il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia alcuni nuovi concorrenti. Questa potrebbe infatti essere la mossa studiata da Pier Silvio Berlusconi per risollevare le sorti del reality show che, soprattutto nel corso dell’ultima puntata andata in onda martedì 26 novembre, ha registrato un drastico calo degli ascolti.

Segno che le cose iniziano a non andare bene e che è necessario correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Insomma, nelle prossime settimane si giocherà il tutto per tutto, sperando che i nuovi volti proposti da Alfonso Signorini piacciano ai telespettatori che, di conseguenza, potrebbero essere nuovamente incentivati a seguire le puntate del programma.

Già nella giornata di ieri, il portale di Davide Maggio aveva spoilerato una delle prossime gieffine: poco fa il noto sito di gossip e non solo ha lanciato un’altra bomba, rendendo noto il nome della seconda aspirante concorrente. Un’identità che viene classificata come nip ma che in realtà si è già vista in televisione. Ecco dove e di chi si tratta.

Chi è Chiara Cainelli e a quale programma ha partecipato

Colei che si appresta a diventare una nuova gieffina ha soli 25 anni e arriva da Trento. Le sue origini non sono italiane, dal momento che il papà di Chiara risulta essere tedesco e la mamma boliviana. Non è tutto perché l’aspirante gieffina ha anche un gemello, Stefano. Anche lei, esattamente come Zeudi Di Palma ha partecipato a Miss Italia ma, sfortunatamente non è riuscita ad arrivare in finale.

In compenso però, Chiara ha vinto il concorso di Miss Trento nel 2017. Una cosa infatti è certa: anche la Cainelli è di una bellezza mozzafiato e in tanti sono sicuri che manderà in tilt molti degli attuali occupanti della Casa.

Come anticipato, Chiara non è del tutto sconosciuta al mondo dello spettacolo: nel corso della stagione televisiva 2019/2020, la Cainelli è infatti stata una delle protagoniste di Uomini e Donne, in qualità di corteggiatrice di Carlo Pietropoli.

Chi entrerà nella Casa

Nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, a fare il loro ingresso nella Casa dovrebbero essere ben cinque nuove personalità. Le prime due sono state svelate tra ieri e oggi e sono le due miss Zeudi Di Palma (che nel 2021 è stata eletta Miss Italia) e Chiara Cainelli.

In più, stando alle prime anticipazioni, arriveranno anche Bernardo Cherubini, attore e fratello del cantautore Jovanotti, e Maria Monsè, un’indiscrezione lanciata nelle ultime ore da TvBlog e poi confermata da Davide Maggio. Per quest’ultima non sarà la prima volta all’interno della Casa più spiata d’Italia, dal momento che la showgirl ha già preso parte al reality show ben due volte: nel 2018 e nel 2021.

Come in molti ricorderanno, in entrambi i casi, la permanenza della Monsè all’interno della Casa non era durata moltissimo ma non è tutto: un altro dettaglio interessante è che in ognuna di queste occasioni non è mai entrata a far parte del cast all’esordio del programma, ma sempre a giochi iniziati. Sarà quindi lei la carta vincente che Pier Silvio si gioca in queste occasioni?

In ogni caso, anche per lei ci sarà una novità: partecipare al reality show in compagnia della figlia, Perla Maria. L’unico dubbio da chiarire resta il seguente: le due giocheranno in coppia oppure ognuna per sé? Stando all’indiscrezione di TvBlog le due dovrebbero rappresentare un duo, esattamente come quello di Non è la Rai, formato da Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo.