GF, Annalisa Chirico rivela: “Cercata un paio di anni fa, poi mai più”

La giornalista Annalisa Chirico sta per iniziare una nuova avventura con Ping Pong, programma radiofonico al via, dal martedì al giovedì, su Rai Radio 1. Intervistata al Corriere, Annalisa ha fornito qualche dettaglio sul suo nuovo programma, raccontando anche un curioso retroscena sulle indiscrezioni che l’avevano vista vicina ad entrare nella casa del Grande Fratello nell’edizione iniziata lunedì 11 settembre.

Annalisa Chirico e il Grande Fratello: il commento sui rumor

Ad inizio estate, infatti, iniziarono a circolare dei rumor sul possibile ingresso di Annalisa Chirico al Grande Fratello. La giornalista ha commentato quanto vociferato negli scorsi mesi: “Non so perché siano uscite adesso queste indiscrezioni visto che ero stata contattata un paio di anni fa, poi mai più“. In seguito, Annalisa ha approfondito il discorso sul reality condotto da Alfonso Signorini: “Seguirò il reality con curiosità ma personalmente soffro gli ambienti chiusi: sono bramosa di vita, motivo per cui difficilmente potrei starmene in una casa per mesi“.

Come accennato, il nome di Annalisa Chirico era stato uno dei tanti accostati al Grande Fratello. Precedenti indiscrezioni avevano parlato di un presunto “corteggiamento” da parte di Alfonso Signorini per fare in modo di avere la giornalista nel cast. Firma di punta de Il Foglio e opinionista televisiva, la Chirico, sempre secondo alcune voci, era stata data per vicina a far parte del programma anche un anno prima.

Ping Pong: i dettagli del nuovo programma di Annalisa Chirico

Zero paura di esporsi e volontà di ascoltare anche pareri divergenti dal proprio. Queste saranno alcune delle caratteristiche di Ping Pong, la nuova trasmissione di Annalisa Chirico. Le interviste, ha spiegato la giornalista, saranno rapide, un vero e proprio botta e risposta. Il primo ospite sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa, in seguito toccherà al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

L’ambizione sarà quella di comprendere verso quale direzione stia andando l’Italia, senza teorie e cercando di essere concreti. Annalisa Chirico ha spiegato che la trasmissione presenterà un giro di opinioni su diverse questioni che riguardano gli italiani da vicino.

Nel corso dell’intervista, Annalisa ha parlato anche degli inizi della sua carriera, ammettendo di aver avuto qualche difficoltà. La giornalista ha espresso il suo ringraziamento verso Mulé e verso Giuliano Ferrara, due persone che si sono rivelate importanti nella sua carriera. Ammirazione, inoltre, per i colleghi Bruno Vespa e Bianca Berlinguer: “Il primo perché monumento assoluto del giornalismo, la seconda perché è competente e coraggiosa“.