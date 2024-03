GF, Anita Olivieri furiosa con l’ex Edoardo: “Che circo”

Anita Olivieri si scaglia contro l’ex fidanzato Edoardo Sanson. Ma, si proceda con ordine. Sono passati diversi giorni da quando Anita ha lasciato la Casa del Grande Fratello. Dopo ben sei mesi nel reality, la giovane sta cercando di tornare alla realtà, abituandosi alla sua nuova quotidianità. Difatti, la sua vita è radicalmente cambiata rispetto allo scorso settembre. Oltre alla popolarità acquisita grazie al programma, nell’ultimo periodo Anita ha anche chiuso una storia d’amore di 10 anni con l’ex fidanzato Edoardo, per iniziare a frequentare il coinquilino Alessio Falsone. Il tutto è avvenuto in maniera molto repentina.

Dopo mesi di dubbi e incertezze, Edoardo aveva fatto una sorpresa all’ex ragazza a San Valentino, lasciandosi andare a promesse e baci. Sembrava quindi che i due volessero provare a far funzionare realmente la loro storia una volta finito il Grande Fratello. Ma ecco che, pochi giorni dopo, Anita ha ammesso il suo forte interesse per Falsone, iniziando apertamente un flirt con lui. Non solo, l’ex gieffina ha anche confessato di non amare Edoardo da tempo e di sentirsi sollevata senza di lui.

Il comportamento dell’Olivieri ha attirato molte critiche e in tanti l’hanno accusata di non aver avuto rispetto per l’ex fidanzato. Anche Edoardo non si è risparmiato, esprimendosi apertamente contro di lei. Quest’ultimo ha sofferto molto per tutta la situazione e sembra che il dolore sia ancora molto vivo. Sul suo profilo Instagram, il giovane si è lasciato andare ad alcuni commenti, autodefinendosi “cornuto“. Alla volontà di Anita di avere un ultimo chiarimento con lui, ha risposto: “Mi vedrà in cartolina“.

Ebbene, una volta uscita dalla Casa, Anita ha avuto modo di vedere le dichiarazioni di Edoardo, reagendo in maniera molto dura. L’ex gieffina si è sfogata sulle sue storie Instagram, pubblicando un lungo sfogo dove, seppur non abbia fatto nomi, pare riferirsi proprio a colui con cui ha condiviso 10 anni della sua vita:

Io non riconosco più certe persone. Pensavo non fossero interessate alla visibilità, riservate, lontane da questi mondi e questi contesti. Poi vedo aumentare i follower grazie alla situazione, sfruttare la cosa, mangiarci sopra e iscriversi ad un’agenzia di tv. Seguire e parlare con gente che mi diffama dalla mattina alla sera, gente che ha minacciato me e la mia famiglia. Un circo. La verità è che il 90% delle persone nella vita vuole diventare ‘qualcuno’ poi c’è quel 10% che vuole fare show e non lo ammette. Alla fine si è fatta tanta fatica per crearsi qualcosa di proprio e poi ritrovarsi a lavorare grazie al merito di qualcun altro. Per me è meglio così.

In tutto ciò, bisogna aggiungere che Edoardo è recentemente entrato a far parte di un’agenzia. Probabilmente per questo, Anita è convinta che stia sfruttando la sua visibilità per emergere e continuare a giocare la parte della vittima. Chissà se Edoardo deciderà di rispondere alle accuse dell’ex ragazza o se, invece, ignorerà la cosa.