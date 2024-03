GF, Anita Olivieri, chi vorrebbe che vinca: la risposta spiazza

Una delle protagoniste di quest’ultima edizione del Grande Fratello andata in onda su Canale 5 è stata sicuramente Anita Olivieri. La ragazza è stata eliminata ad un passo dalla finale e ha fatto parlare parecchio di sé soprattutto per la sua storia d’amore nata proprio all’interno della casa con un altro concorrente, Alessio Falsone. Per lui ha perfino lasciato il suo storico ragazzo Edoardo Sanson. Intervistata ai microfoni del Grande Fratello, la gieffina ha parlato della sua esperienza e ha parlato anche di chi, secondo lei, dovrebbe vincere l’edizione. Le sue parole hanno decisamente spiazzato il pubblico.

Anita, difatti, non ha nominato nessuno dei concorrenti con cui ha maggiormente legato come possibile vincitore. Ha, invece, parlato dell’attrice romana Beatrice Luzzi, spiegando come lei non potrebbe mai vincere il reality. Secondo Olivieri la sua vincita sarebbe troppo scontata.

Queste le parole della gieffina:

Non credo che vincerà Beatrice perché credo che sia troppo scontato. Tutti si aspettano la sua vittoria, quindi credo che non vincerà lei.

Olivieri ha poi detto che, se dovesse scegliere una persona da nominare questa sarebbe sicuramente Simona Tagli. Ha poi fornito una motivazione per questa sua scelta.

Questo quanto dichiarato a riguardo:

Se dovessi nominare qualcuno, nominerei Simona per farle capire che lei è lì solo per strategia e che il suo ruolo non è poi così fondamentale nella casa.

Parole altrettanto poco gentili sono state spese anche nei confronti di un altro concorrente, Massimiliano Varrese. Anche nel suo caso, infatti, Anita ha sostenuto che stia giocando di strategia.

La gieffina si è direttamente rivolta all’attore, dicendogli:

Vorrei dire a Massimiliano che verso la fine sta un po’ giocando, sta mettendo in atto un po’ di strategia e avrei voluto vederlo un po’ più sincero e un po’ più trasparente, come penso che lui sia.

Tante parole quindi ma, nell’effettivo, nessun nome in particolare. Non resta che aspettare la finale di questa sera per scoprire ufficialmente chi tra i concorrenti rimasti in gara si aggiudicherà la vittoria.