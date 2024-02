GF, Anita e Rosy nel mirino: volano parole gravi e minacce

Rosy Chin e Anita Olivieri nel mirino. Sui social si sta scatenando una vera e propria bufera contro le due concorrenti del Grande Fratello a seguito della diffusione di un video inedito risalente alla scorsa notte. Mentre credevano che la diretta fosse già stata staccata, Anita e Rosy si sono lasciate andare ad una conversazione che ha fatto infuriare il web, tanto da richiedere persino la squalifica. Ma, di cosa si tratta esattamente? La chef ha iniziato a parlare di una sua conoscente fuori dalla Casa, usando delle parole molto pesanti.

“La uccido, è meglio se si fa già trovare morta alla mia uscita”, ha detto Rosy Chin. Al che, Anita ha replicato raccontando di alcune persone che, allo stesso modo, vorrebbero mettersi contro di lei. Prima, l’Olivieri ha cercato di assicurarsi che le telecamere si fossero già spente. Successivamente, ha parlato di cosa sarebbe capace di fare per farla pagare a questi suoi presunti “nemici“. La gieffina ha iniziato a fare delle minacce alquanto inquietanti, che hanno lasciato molti seguaci del GF senza parole.

“Abbiamo superato l’orario? Che ora è? Penso che nessuno abbia il coraggio di tradirmi perché rischia la vita. Lo faccio sembrare un incidente, ho una mente diabolica, figurati se non la riesco a usare. Hanno paura delle conseguenze, per quello non lo fanno”, ha dichiarato Anita. La giovane romana è stata prima di tutto accusata di voler essere sicura che non ci fosse più la diretta, così da poter parlare liberamente senza essere ripresa. Per questo, in tanti credono che questa non sia la prima volta che approfitti della notte per poter sfogarsi realmente.

Dopodiché, c’è chi ha criticato duramente le frasi usate da Anita, considerandole assolutamente gravi e inadatte per un contesto televisivo. D’altro canto, però, bisogna sottolineare che è abbastanza improbabile che la ragazza stesse parlando in maniera seria, ma, probabilmente, si trattava solamente di una battuta caratterizzata da del black humor. Certo è che, Anita e Rosy erano ben consapevoli di star dicendo qualcosa di sbagliato, data la premessa sulla richiesta dell’orario.

Ad ogni modo, il Grande Fratello ha poi censurato le due donne. Per questo, non è chiaro come si sia evoluta la conversazione e cos’altro si siano detti. Nonostante ciò, diversi utenti stanno richiedendo un provvedimento disciplinare, considerando anche i vari scivoloni di Anita che sono stati spesso lasciati passare dal programma. A questo punto, non resta che attendere per capire se Alfonso Signorini dirà qualcosa a riguardo o se, invece, la vicenda sarà ignorata.