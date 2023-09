GF, Angelica stupisce tutti: “Vasco Rossi s’innamorò di mia madre”

Nuova giornata nella Casa del Grande Fratello, nuove dinamiche e rivelazioni. Durante il pomeriggio, diversi concorrenti come Angelica Baraldi, Fiordaliso, Heidi Baci e altri si sono ritrovati in giardino a chiacchierare e a confidarsi. Nel corso della conversazione, Angelica si è lasciata andare ad una rivelazione inaspettata che ha lasciato senza parole tutti gli inquilini. La giovane di Modena ha rivelato che sua madre, più di 40 anni fa, è stata corteggiata da un cantante arcinoto della musica italiana. Di chi si tratta? Dell’iconico artista Vasco Rossi. Addirittura, il rocker le ha dedicato anche un brano, che prende il titolo proprio dal nome della donna, “Susanna“. La canzone fa parte del disco “Colpa d’Alfredo”, uscito nel 1980.

Angelica ha raccontato che Vasco Rossi s’innamorò di sua madre quando lei aveva solo 16 anni e il cantante 26. I due si frequentarono per un periodo, ma la differenza d’età era tanta, motivo per cui Susanna spesso si vergognava in alcune occasioni, come per esempio quando capitava che Vasco andava a prenderla a scuola. Andando avanti con il racconto, la Beraldi poi ha spiegato com’è nato il brano dedicato a lei, “Susanna“. A quanto pare, un giorno, l’artista un giorno la fece salire in macchina dicendole di dover farle sentire una cosa. Ecco che, dalla casetta parte la famosa canzone. “Sì, l’aveva scritta per lei“, ha detto la gieffina finendo poi ad intonare qualche verso del pezzo.

La storia, però, è giunta presto al capolinea. Il motivo? La mamma di Angelica finì per innamorarsi proprio del migliore amico di Vasco Rossi, il dj Daniele. Secondo la gieffina, Vasco ci rimase molto male, soprattutto perché Susanna iniziò una relazione proprio con un suo grande amico. Alla fine, Daniele fu il primo vero amore della signora e i due rimasero insieme per circa tre anni. A distanza di decenni, poi, anche la stessa Angelica ha avuto modo di conoscere il cantante. Nel 2017, sua madre la sorprese e le fece incontrare la voce di “Albachiara“. Inoltre, ha anche aggiunto che Daniele e Vasco, nonostante l’accaduto, sono rimasti buoni amici.

Tutti i compagni di Angelica sono rimasti sbalorditi dal suo racconto, specialmente Fiordaliso. La cantante ha iniziato a ridere e ha detto: “Sai che Vasco era bellissimo da ragazzo?”. “Sì, con quegli occhi color ghiaccio…pazzesco, mi ha fatto vedere delle foto”, ha poi risposto la gieffina. La voce di “Non voglio mica la Luna” è rimasta così entusiasta nel sentire questa storia, che ha richiesto al Grande Fratello il brano “Susanna” e lei e Angelica hanno iniziato a cantare e ballare intonando la canzone. Infine, al gruppo si è aggiunta anche Beatrice Luzzi che, proprio come gli altri, è rimasta senza parole nel scoprire questa storia.