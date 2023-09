GF, Angelica nel mirino: una frase sul cibo scatena la polemica

Bufera per la concorrente del Grande Fratello Angelica Baraldi: ecco cos’ha detto e come ha reagito il mondo del web

È passata ormai una settimana dall’inizio del Grande Fratello e in Casa stanno iniziando a crearsi le prime tensioni. Nonostante quella di quest’anno sia un’edizione decisamente più soft e con rigide regole, inevitabilmente non tutti i concorrenti riescono ad andare d’accordo. Ad esempio, proprio nella puntata di ieri, 18 settembre, si è potuto vedere il duro scontro tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin, tra le quali non scorre assolutamente buon sangue. Adesso, ad attirare l’attenzione degli spettatori, è stato un piccolo diverbio tra Angelica Baraldi e Grecia Colmenares. Nello specifico, diversi utenti si sono scagliati contro la manager. Come mai?

A seguito della puntata, questa mattina, i concorrenti si sono riuniti per fare la spesa settimanale. Com’è noto, questo è un momento che ha sempre portato diversi dissapori nelle passate edizioni, dato che è difficile far sì che così tante persone concordino su cosa comprare. Ebbene, oggi, 19 settembre, non è scoppiato un vero e proprio litigio, tuttavia una risposta piccata di Angelica ha provocato l’indignazione del web. A quanto pare, l’attrice venezuelana Grecia Colmenares aveva chiesto alla Baraldi di aggiungere la gelatina alla lista degli alimenti da acquistare. Una richiesta che Angelica non ha gradito molto, spiegando alquanto stizzita: “Grecia mi dispiace ma in Italia non mangiamo la gelatina così a cucchiaiate. Non c’è”.

Ebbene, queste parole pronunciate dalla gieffina hanno diviso ampiamente il mondo del web. In tanti hanno criticato Angelica, accusandola di aver mancato di rispetto a Grecia e a quella che può essere una sua tradizione culinaria. Le critiche sono nate soprattutto perché, la settimana scorsa, c’era stata una grande apertura nei confronti delle richieste altrui e Rosy Chin aveva parlato a lungo dell’importanza del sushi anche in relazione all’inclusività. Difatti, molti si sono scagliati anche contro la stessa Rosy che, invece, questa volta, è rimasta in silenzio e non ha detto nulla dopo la frase della sua coinquilina.

D’altro canto, però, c’è anche chi ha difeso Angelica, considerando il tutto esagerato e dandole ragione dato che, avendo un budget limitato, bisogna cercare di prendere del cibo che possa andare a bene alla maggior parte degli inquilini della Casa. Ad ogni modo, non è scattato nessuno scontro tra Grecia ed Angelica, almeno per ora. Ma, chissà se nella prossima puntata decideranno di affrontare l’argomento per smuovere le acque tra le due donne.