GF, Angelica: “Ecco perchè ero sempre in mezzo a Mirko e Perla”

Nella puntata di lunedì, 27 novembre, Angelica Baraldi è stata ufficialmente eliminata dal Grande Fratello. La manager è stata all’interno della Casa per ben tre mesi e si è fatta notare soprattutto per la forte amicizia stretta con Mirko Brunetti. La vicinanza con l’ex volto di Temptation Island ha creato diverse polemiche. La prima ad essere infastidita da questo legame è stata l’allora fidanzata di Mirko, Greta Rossetti. L’influencer era infatti entrata nella Casa per avere un confronto, durante il quale ha definito Angelica una “gatta morta“. Anche il suo stesso fidanzato, Riccardo, non si era mostrato particolarmente contento, avvisandola del fatto che la loro relazione potesse risultare ambigua al pubblico.

Ma, nonostante ciò, Mirko e Angelica non si sono allontanati e hanno continuato a trascorrere la maggior parte del tempo insieme. Il loro rapporto, infatti, non è cambiato neanche con l’entrata dell’ex di lui, Perla Vatiero. Anzi, i tre si sono trasformati in un vero e proprio trio, cosa che non è affatto piaciuta ai fan della coppia formata da Perla e Mirko, i “Perletti“. Questi ultimi, infatti, hanno spesso accusato Angelica di essere gelosa di Mirko e di non voler lasciare soli i loro beniamini proprio per questo.

Ebbene, dopo alcuni giorni di silenzio, oggi, 1 dicembre, Angelica ha deciso di rispondere a diverse curiosità degli spettatori del reality. L’ex gieffina ha aperto un box domande sul suo profilo Instagram e ha replicato a diversi quesiti dei suoi followers. Chiaramente, una delle domande più gettonate era chiaramente quella sul rapporto con Mirko e Perla. “Perché eri sempre in mezzo tra Mirko e Perla”, ha chiesto un utente. Al che, Angelica ha risposto:

Oh ragazzi finalmente posso fare chiarezza su questa situazione. Io stavo sempre con Mirko e Perla perché me lo chiedevano loro esplicitamente. All’inizio ovviamente c’era imbarazzo tra i due dopo tutto quello che era successo durante e dopo la rottura. Io ero con loro perché così si sentivano più tranquilli e sereni. Entrambi vedevano in me una figura di fiducia, tutto qui. Non volevo essere cozza, semplicemente stavamo bene insieme.

Dunque, la manager si è difesa dalle accuse di “terzo incomodo“, chiarendo di aver voluto sempre aiutare la coppia. Difatti, ha anche aggiunto che crede che il sentimento tra i due sia ancora molto forte e vero. Dopodiché, l’ex gieffina ha commentato anche l’imminente ingresso di Greta, che varcherà la porta rossa sabato, 2 dicembre:

Cosa penso dell’ingresso di Greta Rossetti all’interno della casa? Ovviamente penso che gli autori del Grande Fratello siano dei veri geni perché stanno facendo di tutto per farci rimanere incollati letteralmente alla televisione. Però penso che l’ingresso di Greta porterà degli squilibri all’interno della casa e destabilizzerà questo riavvicinamento che stiamo vedendo tra Mirko e Perla.

Inoltre, Angelica ha confessato di aver capito meglio il punto di vista dell’ex tentatrice fuori dalla Casa, motivo per il quale non è arrabbiata con lei. Infine, la Baraldi ha fatto anche il nome di chi vorrebbe vedere come vincitore di quest’edizione del Grande Fratello. “Vorrei con tutto il cuore che vincesse Alex Schwazer, a mani basse. Con me è stato un amico vero, mi è sempre stato vicino. Alex è un uomo straordinario, un guerriero ed è un esempio per tutti noi. Ha subìto un’ingiustizia indescrivibile e ogni giorno lotta con l’obiettivo di inseguire il suo sogno e rendere felice la sua famiglia, è stata una vera fortuna conoscerlo”, ha detto.