GF allo sbando 1, Sotgiu ‘frittata’ 2, Belen is back 7… Il pagellone tv

Scene patetiche, imbarazzanti e violente al Grande Fratello: Jessica Morlacchi ha provocato Helena Prestes che ha tentato di scagliarle addosso acqua bollente e il bollitore. Panico in Casa e indignazione del pubblico che segue il reality show che ormai tenta di sopravvivere solamente con teatrini a cui nessuno più crede e con scenate raccapriccianti. Anche basta, si chiuda tutto il baraccone. Un programma allo sbando, voto 1!

“Buon anno teste di c***”. Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri ha perso la testa durante il Capodanno di Rai Uno pensando di avere il microfono silenziato. Con chi ce l’aveva? Con i fonici. Una figuraccia imbarazzante in diretta nazionale. Il cantante, il giorno dopo, ha chiesto scusa, ma ormai la frittata era fatta. Forse Sotgiu dovrebbe dare un corso di self control, voto 2!

A La Volta Buona, Caterina Balivo ha parlato della sardenaira, tradizionale focaccia ligure condita con pomodoro, acciughe, olive, capperi e aglio. Collegato in diretta da Sanremo c’era il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, che ha dichiarato: “Una pizza tipica di Sanremo con un macello di aglio”. Balivo: “Ci credo che Fedez non si è presentato! Bravo Federico Lucia, che non sei andato. Pensa che puzza!”. Lo scambio di battute ha innescato un polverone. Sul sito della Regione Liguria è stata pubblicata una nota intitolata “Caso sardenaira”.

L’assessore al turismo Luca Lombardi ha tuonato: “Il servizio pubblico televisivo dovrebbe contribuire a valorizzare le tipicità locali, che sono parte integrante del patrimonio culturale e turistico del nostro Paese. Invito quindi Caterina Balivo a Sanremo, magari in occasione del Festival, per assaggiare la sardenaira e scoprire di persona la sua bontà e delicatezza. Sono certo che apprezzerà questo simbolo della nostra tradizione gastronomica e contribuirà a farlo conoscere e amare da un pubblico ancora più ampio”. In effetti la Balivo poteva essere più ‘delicata’ e trattare la faccenda in modo diverso, voto 4!

Buona la prima per Belen Rodriguez che è tornata in tv con “Amore alla prova, la crisi del settimo anno”. La conduzione dell’argentina è risultata naturale, asciutta ed empatica. Il programma è registrato e non è complesso, né difficile da gestire. La Rodriguez è stata intelligente a non voler strafare. Bel debutto, voto 7!

Il 21 febbraio Antonella Clerici tornerà alla guida di The Voice Senior. Confermata in blocco la giuria: torneranno nella veste di giudici e coach Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa. Decisione saggia visto che i 4 artisti si trovano che è una meraviglia e funzionano molto bene assieme. Squadra che vince non si cambia, scelta azzeccata e lungimirante. Voto 8!