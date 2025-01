The Voice Senior 2025, fumata bianca per la giuria: ecco i nomi

Antonella Clerici, dopo aver festeggiato i risultati più che ottimi ottenuti con The Voice Kids, sta ricaricando le pile in vista della versione Senior del talent che aprirà i battenti tra poco più di un mese e mezzo. L’appuntamento è naturalmente su Rai Uno, lo show prenderà il via venerdì 21 febbraio. Tanta attesa per sapere chi ci sarà in giuria. La curiosità è stata placata da Dagospia che, con un articolo a firma dell’esperto di retroscena tv Giuseppe Candela, ha rivelato chi si siederà sulle ambite poltrone per scegliere i talenti degni di proseguire nel programma. Ebbene? Ebbene si è optato per la linea ‘squadra che vince non si cambia’.

La giuria di The Voice Senior 2025: chi ci sarà, scelta saggia da parte della Rai

Tutti i coach della scorsa edizione sono stati confermati. Dunque rivedremo Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, che, tra l’altro, sono gli stessi artisti che hanno popolato la giuria di The Voice Kids. Una scelta saggia e che mette tutti d’accordo. I quattro cantanti si sposano che è una meraviglia nel corso della competizione, sia essa ad appannaggio dei giovani, sia degli adulti. Apportare dei cambiamenti sarebbe stato un rischio fuori da qualsiasi logica. Anche perché l’anima dei talent show, in particolare di The Voice, è proprio la giuria. Averne una già rodata e già amata dal pubblico è una fortuna. Ecco un altro motivo del perché si è scelto per la conferma in blocco.

Scendendo nel dettaglio, se proprio si volesse tentare qualcosa di nuovo, il cambio meno rischioso sarebbe quello di Arisa. Non perché la musicista non ci sappia fare, ma perché D’Alessio, Bertè e Clementino agiscono ormai con un affiatamento talmente naturale che stravolgerlo sarebbe una pazzia dal punto di vista televisivo.

Se poi si volesse dare un ulteriore ‘premio’, andrebbe dato al rapper napoletano. Le sue capacità di improvvisazione, la sua simpatia innata e il suo talento nell’aderire perfettamente ai tempi televisivi, lo rendono a tratti, durante la trasmissione, una sorta di ‘conduttore nascosto’ in grado di mandare avanti lo show autonomamente per minuti. La Rai se lo tenga stretto.