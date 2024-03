GF, Alessio Falsone bestemmia (ancora): urgono provvedimenti

Nonostante siano passate solamente poche settimane dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Alessio Falsone è già diventato un personaggio fondamentale per le dinamiche del programma. L’imprenditore è infatti finito al centro di un triangolo inaspettato tra Perla e Anita. Da un lato, sembra essersi avvicinato molto all’Olivieri; dall’altro, l’ex protagonista di Temptation Island sarebbe entrata in crisi dopo aver ammesso di provare un interesse per lui. Ad ogni modo, Alessio è diventato un gieffino discusso non solo per le trame interne al programma, ma anche a causa di diverse polemiche che lo hanno coinvolto.

Pochi giorni fa, è stato accusato di aver bestemmiato. Sul web, si è diffuso un video dove sembra pronunciare un’imprecazione. Successivamente, mentre si trovava in giardino, pare che Alessio abbia detto una parola omofoba, scatenando un’altra ondata di critiche. Ebbene, nelle ultime ore, Falsone ha attirato nuovamente l’attenzione a causa di una nuova bestemmia. Sui social, si è diffusa una clip in cui è possibile vederlo giocare a Twister insieme a Paolo Masella. Ad un certo punto, il macellaio ha colpito accidentalmente Alessio, provocando la sua spontanea reazione.

Dopo essere caduto, è infatti possibile sentirlo dire un’altra blasfemia. Si tratterebbe quindi della seconda nel giro di pochi giorni. Ovviamente, i seguaci del Grande Fratello si sono immediatamente mobilitati dando vita ad una forte polemica. In tantissimi credono che sia ora che il programma agisca e prenda un provvedimento per tale comportamento. Nel corso di questi mesi, più volte gli autori hanno chiuso un occhio rispetto ad uscite discutibili dei concorrenti, contrariamente a quanto fatto nelle edizioni passate.

Una disparità di trattamento che i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare e che sta generando sempre più malcontento. Considerando che Alessio avrebbe pronunciato un’imprecazione per ben due volte, ignorare ancora una volta l’accaduto causerebbe ancora più critiche. D’altro canto, però, c’è anche chi crede che la frase in questione non si senta chiaramente e, per questo, non sarebbe giusto punire in maniera dura Falsone. A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per capire quale sarà la decisione di Alfonso Signorini e il resto degli autori.