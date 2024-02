GF 8 pesante caso bestemmia: video, stavolta non si può sorvolare

Nuovo caso di bestemmia al Grande Fratello. E stavolta potrebbero davvero arrivare provvedimenti in quanto, a differenza di altre situazioni analoghe su cui Alfonso Signorini e il suo staff hanno preferito sorvolare, pare che l’imprecazione sia udibile in modo piuttosto nitido. Protagonista del fatto Sergio Ottavi, non nuovo a finire al centro delle polemiche della trasmissione per un uso del linguaggio controverso.

Ebbene, che cosa è successo di preciso? L’uomo, martedì 20 febbraio, assieme agli altri inquilini rimasti in gioco, ha trascorso una serata di divertimento, mangiando buon cibo, gustando un po’ di vino e godendosi della musica. Nel giardino della Casa più spiata d’Italia i concorrenti hanno così danzato e consumato momenti spensierati di convivialità. Ed è in questo frangente che è deflagrato il caso bestemmia che ha coinvolto Ottavi.

L’uomo si è intrattenuto con Greta Rossetti, la quale a un certo punto, salita sugli scalini presenti in giardino, si è tuffata tra le sue braccia. Nell’afferrarla a Stefano è scappata un’espressione che è sembrata a tutti gli effetti una vera e propria bestemmia. Naturalmente il video sta facendo il giro sulle pagine social dei profili che seguono le vicende del reality show di Canale Cinque, con una miriade di telespettatori che stanno chiedendo la squalifica.

Buongiorno con una bella bestemmia di Sergio! Più chiara di così ! Ma a lui è permesso tutto perché amico di Beatrice Luzzi e le luzzers non si scandalizzano su twitter ! Che 🤡! Fuori questo elemento 😡 #grandefratello #vittosetti #perletti #paoleti #anibaldi #maxers #topaziers pic.twitter.com/GxdvjM7ywt — Gioie zuccarate (@cleoliv24) February 21, 2024

Saranno presi provvedimenti? Difficile dirlo visto che in quest’edizione Signorini e chi decide assieme a lui hanno tenuto, rispetto agli anni scorsi, una linea molto meno intransigente su determinati fatti. Situazioni controverse relative a casi di bestemmia hanno visto protagonisti di recente, tra gli altri, Anita Olivieri, Paolo Masella, Claudio Roma, Marco Maddaloni e Alex Schwazer. In nessun caso c’è stato il pugno di ferro da parte del programma che, anzi, ha deciso di sorvolare completamente, non dando alcuno spazio a tali episodi. Una tattica per farli finire nel dimenticatoio.

La vicenda di Stefano Ottavi, però, potrebbe essere trattata in modo differente in quanto, come poc’anzi accennato, parrebbe più eclatante. Non resta che attendere la diretta in prime time per capire se verranno presi provvedimenti oppure se anche in questo frangente non verrà minimamente preso in considerazione l’episodio.