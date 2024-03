GF: Alessio esagera e offende, ma ancora nessun intervento

Alessio Falsone è entrato nella Casa da circa un mese e continua con le bestemmie e le parole non rispettose verso alcune categorie. Ma il Grande Fratello quest’anno ha deciso di accettare ogni comportamento e non interviene. Ma a tutto ci dovrebbe essere un limite.

Oggi pomeriggio, durante una conversazione con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti, il concorrente si è lasciato andare ad una parola che insulta i down, dicendo “sei una m*ngola“. Su X subito è stato segnalato l’imperdonabile errore e si chiede da ore la squalifica di Alessio.

Bestemmia

Arroganza

Frasi vergognose espresse sui social prima di entrare,tra razzismo e omofobia .

Continuamente, stuzzica polemicizza e risponde con modi schifosi.

DIREI CHE È ORA CHE QUESTA PERSONA VENGA SBATTUTA FUORI A CALCI IN CULO #grandefratello #luzzers pic.twitter.com/7OPjXzhI0R — bealuxRegno🔥 (@BealuxRegna) March 10, 2024

Il ragazzo da quando è entrato bestemmia in continuazione e spesso usa dei toni troppo accessi durante la discussioni. Anche nella puntata del 7 marzo, è stato rimproverato da Alfonso Signorini perché ha minacciato Federico Massaro.

I suoi modi non piacciono, ma al tempo stesso quest’anno gli autori hanno deciso di usare un atteggiamento diverso e di non squalificare. Finora infatti non c’è mai stata un’espulsione, nonostante più di qualche concorrente ne ha dato occasione.

Molti però si chiedono come mai nei suoi confronti ci sia questo occhio di riguardo, seppur da quando è entrato, non fa che commettere errori. “In un mese che è in casa, non so quante volte ha bestemmiato, minacciato e offese. Autori vergognatevi”, scrive un utente. O ancora: “Quattro bestemmie, informazioni da fuori, minacce e ora questo, cosa stanno aspettando, che tira un pugno così completiamo tutto?“. O c’è anche chi sostiene che lui stia facendo di tutto per farsi squalificare.

Sicuramente anche questa volta non verranno presi provvedimenti, seppur sarebbe il caso, almeno, di redarguirlo per fargli abbassare i toni.

La storia tra Alessio e Anita Olivieri

In poco tempo Falsone è riuscito a diventare uno dei protagonisti più discussi di questa edizione grazie all’avvicinamento con Anita. La ragazza, dopo aver giurato per 5 mesi amore eterno al partner che la stava aspettando fuori, ha deciso, in poco tempo, di lasciarlo per Alessio.

La coppia ha ricevuto anche un premio: la suite. Dal pubblico però non è molto amata. Innanzitutto in pochi credono nella veridicità di questo sentimento, soprattutto perché Falsone inizialmente aveva puntato Greta Rossetti e poi Perla Vatiero. Inoltre Anita non è molto simpatica al pubblico che da tempo cerca di eliminarla. In tanti ritengono anche che la concorrente abbia trovato l’escamotage perfetto per riuscire a rimanere in gioco. Della stessa idea è Beatrice Luzzi che non crede in questa storia e che ha deciso che dovrà smascherare la coppia.