GF, aereo per Shaila e Lorenzo: Helena sbotta (giustamente)

Mattinata movimentata al Grande Fratello con l’arrivo di numerosi aerei sopra la Casa. Dopo la puntata andata in onda ieri, lunedì 14 ottobre, alcuni inquilini si sono svegliati ricevendo messaggi d’incoraggiamento da parte dei loro sostenitori. Nonostante il reality sia iniziato da solamente un mese, si sono già formati i primi gruppi di fan, soprattutto per le ‘coppie‘ nate all’interno della Casa più spiata d’Italia. Come ogni anno, le storie d’amore catturano in maniera particolare l’attenzione del pubblico, arrivandosi persino a coniare nomi per queste pseudo-coppie. Nel caso di Shaila Gatta, sono già nate due “ship”: ‘Shailenzo’ (con Lorenzo) e ‘Shavier’ (con Javier).

Questa mattina, martedì 15 ottobre, sono arrivati aerei di supporto da entrambe le fazioni. Prima, è volato un messaggio con scritto: “Gli occhi non mentono mai. #SHAILENZO”. L’ex velina, visibilmente entusiasta, si è subito avvicinata alla telecamera per ringraziare calorosamente i suoi fan. D’altro canto, invece, Lorenzo non ha reagito altrettanto bene. Pur esprimendo gratitudine verso chi sostiene la coppia, il modello milanese è rimasto seduto sul divano, chiaramente turbato. Dopo l’ultimo avvicinamento di Shaila a Javier, Spolverato pare aver chiuso con lei, tanto da arrivare a nominarla nell’ultima puntata del GF.

Ma, Lorenzo non è stato l’unico a non aver apprezzato quest’aereo. Vicino a lui, si trovava Helena, che non ha mai nascosto la sua forte attrazione per il modello milanese. L’influencer brasiliana non è riuscita a trattenere la sua frustrazione, prendendosela con le fan di questa coppia: “Ma svegliatevi, cosa volete dai? Ste ragazzine qua, io ti giuro a volte… questo é il vero problema”. Il video dello sfogo di Helena ha fatto rapidamente il giro del web, con molti utenti che hanno lodato il discorso della gieffina. In tanti, infatti, ritengono surreale il fanatismo che si crea ogni anno attorno alle pseudo-coppie del Grande Fratello.

Poco dopo, è arrivato il secondo aereo per Shaila, questa volta da parte delle Shavier, con la scritta: “Sha + uomini come J – attori ❤️ We see #SHAVIERS”. Le fan della coppia con Javier hanno lanciato anche una frecciatina a Lorenzo, definendolo un attore. L’ex allieva di Amici e l’argentino hanno ringraziato con grande entusiasmo i loro sostenitori, mostrando tutta la loro complicità, soprattutto dopo il primo bacio che si sono scambiati durante la notte.

Infine, sopra la Casa del Grande Fratello sono arrivati anche aerei di supporto per la coppia Mariavittoria e Tommaso, oltre ad un altro singolo dedicato a Helena Prestes.