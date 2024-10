GF, aereo per Javier: “L’Italia sa”. Shaila piange (o almeno ci prova)

Nuova giornata, nuova polemica per Shaila Gatta. Da quando ha deciso di frequentare Lorenzo Spolverato, lasciandosi andare a baci e scene passionali appena un giorno dopo aver dormito insieme a Javier, l’ex velina è finita nel mirino di molti telespettatori del Grande Fratello. Dopo essersi scambiati dichiarazioni d’amore in Spagna, Shaila e Lorenzo hanno dovuto affrontare le critiche sia del pubblico che dei loro coinquilini, che non hanno affatto gradito il loro comportamento. Nonostante la pioggia di commenti negativi, la coppia ha continuato a avvicinarsi in modo spinto e intimo anche di fronte a Javier ed Helena Prestes, che ha ammesso di essersi innamorata di Lorenzo.

Dopo tutto quello che è successo, i fan di Javier hanno voluto fargli sentire il loro sostegno, mandandogli un aereo la mattina di giovedì 31 ottobre. Sullo striscione, un messaggio di supporto per lui e una frecciatina velata per Shaila e Lorenzo: “Javi vola alto, l’Italia sa”. Il pallavolista argentino non ha voluto esultare in maniera esagerata, probabilmente perché in giardino erano presenti anche gli “Shailenzo“, che hanno osservato perplessi il passaggio dell’aereo. I due, infatti, sono rimasti in silenzio, evitando di commentare, almeno inizialmente.

Aereo per Javier “L'Italia sa” La faccia dei due mestieranti è puro cinema, dopo questo aereo Shaila sta già pensando a come sbarazzarsi di Lorenzo e ritornare da Javier (palese andrà così fino alla fine del programma)#grandefratello pic.twitter.com/P53A82r9Hz — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) October 31, 2024

Successivamente, Shaila ha lanciato qualche stoccata, ironizzando sul fatto che i prossimi aerei sarebbero stati di nuovo contro di lei con frasi del tipo “Shaila cambia camera” o “Shaila sei una zo**ola”. L’ironia, però, ha lasciato presto spazio alla tristezza e alla frustrazione. Poco dopo, infatti, l’ex allieva di Amici è scoppiata in un pianto disperato, confessando di non riuscire più a reggere questa pressione e di voler andare a casa sua. Lorenzo l’ha prima osservata da lontano, per poi avvicinarsi e consolarla, rassicurandola e spiegandole di non dover dimostrare niente a nessuno.

Vedendo la sua “ex” in lacrime, anche Javier si è preoccupato, confidando a Mariavittoria e Amanda di temere che il pubblico stia esagerando nei confronti della ballerina. Tuttavia, Mariavittoria non ha mostrato comunque compassione per la coinquilina, sostenendo che fosse triste solo per aver perso il supporto del pubblico. D’altro canto, sui social, pochi hanno creduto al pianto di Shaila. A molti utenti, infatti, è sembrata solo forzata e teatrale, ritenendolo nient’altro che una recita.