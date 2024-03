GF: aereo dai fan per Perla e Mirko, ma lei crolla, non ce la fa più

Continuano i dubbi di Perla Vatiero che sembra sempre meno convinta di voler tornare insieme a Mirko Brunetti. Da quando Alessio Falsone è entrato in Casa la giovane è in crisi. Ma i fan di coppia non ci stanno e le mandano spesso aerei per spingerla verso l’ex.

Perla sembra sempre più confusa e continua a sottolineare come per ora è impossibile pensare ad un ritorno con Mirko e giurargli amore eterno stando separati. Nel frattempo l’interesse per Alessio si fa sempre più insistente, ma sia il programma che i fan la spingono verso l’ex. Ciò le sta creando molti problemi perché è combattuta e non si sente libera di poter agire come meglio crede.

Questa mattina è arrivato un altro aereo di coppia: “Ricordate al mondo chi eravate“. A mandarlo i fan Perletti e la zia di Perla. Ma ciò l’ha mandata profondamente in crisi. In un primo momento si è messa a ridere, fortemente in imbarazzo. Poi è andata a piangere in bagno dicendo di essere stressata da tutta questa situazione.

Eccola dopo l’ennesimo aereo di coppia come sta di nuovo LA DOVETE MOLLARE VOI E QUESTA CAZZO DI SHIP SIETE PESANTI

NON POTETE DECIDERE PER LA SUA VITA PRESSANDOLA CONTINUAMENTE

FATELA RESPIRARE “non ce la faccio più” X COLPA VOSTRA FATEVI UNA VITA.#perletti #grandefratello pic.twitter.com/9nFJ0ymTTo — Le perle di Perla (@vatierocomanda) March 2, 2024

Molti sostenitori della coppia sono rimasti delusi dalla reazione e stanno avendo la percezione che in realtà Perla si stia allontanando sempre di più da Mirko. Ma ci sono anche coloro che sostengono di “doverla lasciare respirare” e che questa situazione sta diventando pesante soprattutto a causa di coloro che la vogliono vedere per forza al fianco di Brunetti. Alcuni fan infatti hanno anche deciso di non sostenerla più al televoto per farli ricongiungere.

E anche la famiglia in questo non la sta aiutando poiché da fuori continua a pressare per un ritorno con l’ex. Nel frattempo Mirko sembra sempre più deluso da Perla e ogni volta in puntata emerge come la vittima della situazione. Come l’innamorato che viene preso in giro.

L’interesse per Alessio e i messaggi in codice

L’interesse che Perla prova per Falsone ormai è sempre più evidente. In molti hanno capito “la metafora delle scarpe” attraverso cui la Vatiero si riferisce alla situazione con Brunetti e Alessio, sul scegliere “scarpe nuove” oppure no.

Il primo ad accorgersene è stato proprio Mirko che ha notato sin da subito come lei avesse delle attenzioni particolari per il nuovo concorrente che sembra ricambiare. Mentre questo rapporto si stringe sempre di più, lei sa bene che se perderà i fan di coppia all’interno del gioco è spacciata e quindi cerca di rimanere in bilico tra i due.