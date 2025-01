GF addio Jessica: analisi spietata di Pamela, reazione di Morlacchi

Analisi lucida, dolce ma a tratti anche spietata quella fatta da Pamela Petrarolo sulla scelta di Jessica Morlacchi che ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello in aperta polemica con il programma. La vicenda è arcinota per coloro che seguono le vicende del reality show di Canale 5: dopo le furibonde litigate di Helena Prestes con la stessa Morlacchi (è volata per aria acqua bollente e un bollitore) e Ilaria Galassi (si è sfiorata la rissa), Alfonso Signorini e gli autori della trasmissione hanno deciso di mettere le tre donne in nomination d’ufficio, lasciando decidere al pubblico chi dovesse essere cacciata. Jessica non c’è stata e ha fatto i bagagli. L’amica Petrarolo, che con la cantante ha stretto un legame di amicizia, ha commentato tramite un lungo discorso la vicenda.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo sull’abbandono di Jessica Morlacchi

“Jessica, sei proprio una stron*a, se mi senti. Una grandissima stron*za. Hai mollato e non si molla, te l’ha detto pure tuo padre: chi si ritira dalla lotta, è una gran figlia di una mign0**a“, ha esordito l’ex Non è la Rai con tono affettuoso, per poi dare una chiave di lettura sul percorso dell’amica all’interno della Casa più spiata d’Italia: “Jessica non è una persona cattiva, è una donna che ha desiderato tremendamente di entrare a far parte del Grande Fratello. Finalmente c’era riuscita, a fatica, era entrata dentro, nel modo più bello. Forte, divertente”. E poi?

Poi, secondo Pamela, l’ex cantante dei Gazosa si è lasciata trasportare troppo dai legami che ha avuto con alcuni concorrenti maschi. La 48enne romana non ha usato mezze parole per esprimere il suo pensiero: “A lei si è intrippato il cervello con gli uomini, svalvola! Si è rovinata, con Giglio è diventata un’altra cosa, con Luca.. Ma chi gliel’ha fatto fare! Lei non doveva neanche guardarli gli uomini, doveva viaggiare per se stessa, fare un percorso da sola. Lei te lo dice proprio: si infogna, si intrippa. Perde la ragione, perché il cervello le frulla“.

Secondo la Petrarolo, la Morlacchi è una donna che sente il desiderio di sentirsi amata, “perché tutti noi abbiamo bisogno di sentirci amati”. “Lei probabilmente da tanto tempo cerca questa cosa. Non si vuole sentire sola, si vuole appoggiare a qualcuno, si vuole sentire importante”, ha aggiunto Pamela. La 48enne ha quindi detto che per via di tale situazione sente di dover giustificare alcuni atteggiamenti sopra le righe dell’amica. “Lei è una donna fragile, è una donna buona. Ed è stata scema a cadere nella trappola in cui poi si è ritrovata, di andata senza ritorno“, ha spiegato l’ex Non è la Rai che poi, in confessionale, in lacrime, ha mandato un messaggio a Jessica: “Potete dirle che le voglio molto bene e che mi manca”.

La reazione di Jessica Morlacchi al discorso dell’amica Petrarolo

La reazione della cantante al lungo discorso di Pamela e al messaggio scandito in confessionale da quest’ultima non si è fatta attendere. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha ri-postato la clip in cui Petrarolo dice di volerle molto bene, corredandola con un cuore rosso. Per quel che invece riguarda la scelta di lasciare il GF, per il momento la Morlacchi non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica.