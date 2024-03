GF: ad un passo dalla finale le donne infrangono le regole

Poche ore fa i gieffini sono stati chiusi nelle camere. Il team autoriale del Grande Fratello da giorni sta predisponendo la Casa per la finale che si terrà lunedì 25 marzo. Ma le donne, stanche di non poter uscire, hanno infranto le regole.

Loro erano annoiate e stufe di stare chiuse in camera, le casse con la musica non funzionavano bene e così si sono ribellate. Tanto ormai, ad un passo dalla finale, la squalifica è impossibile.

Capeggiate da Beatrice Luzzi che all’interno del programma non si è mai piegata davanti le volontà autoriali, prima hanno coperto le telecamere con i vestiti, poi hanno aperto la porta e “sono scappate”. Così lei con Perla Vatiero, Simona Tagli, Letizia Petris e Rosy Chin sono andate a sbirciare cosa stesse succedendo fuori la porta, infrangendo il regolamento. Appena gli autori se ne sono accorti le hanno rimproverate e hanno urlato di tornare in camera. Poco dopo Beatrice (la capobanda) è stata chiamata immediatamente in confessionale dove è stata rimproverata a lungo.

In molti hanno trovato esilarante la scena, ironizzando sul fatto che così facendo sarebbero potute essere squalificate. Ma ormai questa è l’ultima sera in quella Casa per tutti e dunque ciò è impossibile.

“DOVETE TORNARE IN SALOTTO👺👺” IL MODO IN CUI SCAPPANO HAHAHA #perletti pic.twitter.com/FLgbhWPCVY — 🪐//perletti era (@justmarimari111) March 24, 2024

Tutto pronto per la finale: chi vincerà?

C’è grande attesa per la finale del Grande Fratello che si terrà il 25 marzo. Inizialmente il programma sarebbe dovuto durare altre due settimane ma poi c’è stato un cambio di decisione anche dietro richiesta dei concorrenti, ormai chiusi in quella Casa da quasi 7 mesi.

Secondo i bookmakers la vittoria è quasi certamente nelle mani di Beatrice Luzzi. Ciò è decretato anche grazie al grande appoggio che le viene dato costantemente sui social. In molti ormai la acclamano come assoluta vincitrice e protagonista. Ma anche i numerosi televoti che ha superato, sempre con percentuali altissime, farebbero pensare a ciò. Al secondo posto, per i bookmakers c’è Perla Vatiero, anche lei molto amata, seppur principalmente da giovani ed ha quindi un pubblico meno diversificato rispetto a quello della Luzzi, amata anche dalla stampa.

Per gli altri non c’è nemmeno gara e Giuseppe Garibaldi, che inizialmente era abbastanza quotato come vincitore, è stato eliminato in semifinale.

All’inizio della puntata finale ci saranno le ultime due eliminazioni per decretare il sesto finalista. In nomination ci sono Letizia Petris, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi e per ora il favorito sembra lui. Dopodiché inizieranno i duelli con i vari televoti e verrà decretato il vincitore di questa lunghissima edizione.