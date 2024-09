GF 9, caos in hotel tra i concorrenti: rischio provvedimenti, dettagli

Questa sera, 16 settembre, torna su Canale 5 il tanto atteso appuntamento con il Grande Fratello. Dopo una pausa di oltre sei mesi, Alfonso Signorini riprende le redini del celebre reality, affiancato da Cesara Buonamici e dalla new entry Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa della scorsa edizione. Rebecca Staffelli, al suo secondo anno consecutivo, sarà nuovamente la voce dei social, pronta a condividere in diretta i pareri del pubblico online. Anche se le porte della Casa più spiata d’Italia non si sono ancora ufficialmente aperte, già sono emerse numerose dinamiche che hanno coinvolto i futuri concorrenti.

Poche ore fa, è stata annunciata la squalifica di Lino Giuliano. La partecipazione dell’ex concorrente di Temptation Island aveva dato il via fin da subito a molte polemiche, a causa dei comportamenti discutibili tenuti durante il reality condotto da Filippo Bisciglia. Nonostante le critiche, Alfonso Signorini aveva scelto di dargli un’altra chance, che però Giuliano ha rapidamente mandato in fumo. Dopo aver rivolto un commento omofobo al TikToker Enzo Bambolina, che aveva ironizzato sul suo ingresso nella Casa, il pubblico ha chiesto a gran voce la sua squalifica. La decisione è stata confermata proprio oggi, 16 settembre, proprio poche ore prima della prima puntata del Grande Fratello. Al suo posto entrerà Amanda Lecciso, sorella di Loredana e Raffaella.

GF, violato il regolamento in hotel: ecco cosa rischiano i concorrenti

Ma, non è finita qui. Sembra infatti che altri due concorrenti abbiano infranto il regolamento, rischiando di incorrere nei primi provvedimenti già a partire da questa sera. Cos’è successo esattamente? Attualmente, i futuri inquilini del Grande Fratello si trovano in hotel, in attesa di entrare nella Casa, e a Deianira Marzano sono già arrivate segnalazioni molto piccanti. A quanto pare, un gieffino, impossibilitato a usare il telefono dalla sua stanza, avrebbe chiesto ad un altro cliente dell’hotel di poter usare il suo cellulare per contattare la sua ex fidanzata. Si tratta di un’importante violazione del regolamento, poiché le chiamate esterne dalle stanze sono strettamente vietate.

Proprio in quell’hotel sembra essere già nata un’amicizia speciale tra i concorrenti, poiché uno di loro sarebbe stato visto entrare nella stanza di una delle future colleghe. La Marzano non ha ancora rivelato i nomi dei gieffini coinvolti, ma chissà se questa sera verranno svelati, soprattutto se Alfonso Signorini deciderà di adottare dei provvedimenti. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta d’indiscrezioni da prendere con le pinze.