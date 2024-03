GF 8, volano gli stracci tra Varrese e Garibaldi: l’acceso confronto

Manca meno di un mese alla finale del Grande Fratello e nella Casa più spiata d’Italia l’atmosfera si fa sempre più tesa. Gli equilibri vacillano e ormai ogni concorrente pensa solo a una cosa: arrivare in finale e portarsi a casa la tanto agognata vittoria. Proprio per questo motivo, poche ore fa, nella Casa si è consumata un’accesa lite tra Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo infatti si sente sempre più solo all’interno del reality e la consapevolezza di non essere più appoggiato dagli altri inquilini ha accresciuto in lui il timore di non riuscire a proseguire il gioco fino alla finale. Paura che lo ha addirittura portato ad autocandidarsi per la finale nel corso della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 11 marzo. Ma il gesto che ha scatenato lo scontro tra lui e l’attore è stato un altro. Ecco che cosa è successo e cosa si sono detti i due gieffini.

Il confronto tra Massimiliano e Giuseppe

A quanto pare tutto è nato dalle nomination di ieri sera. La discussione, che si è consumata in zona Beauty, ha visto Giuseppe Garibaldi spiegare a Varrese di essere rimasto molto stupito dalla scelta del coinquilino di mandare in finale Rosy Chin e non lui, nonostante i patti fra di loro fossero ben diversi: “Nel pomeriggio, a letto, mi avevi detto che mi volevi in finale e che mi avresti voluto lì, poi hai votato Rosy”, ha dichiarato il bidello calabrese.

L’attore a quel punto, evidentemente infastidito dall’accusa di Garibaldi, ha sbottato e ha spiegato le ragioni del suo gesto. Varrese ha precisato di volere ancora che l’amico vada in finale ma che, allo stesso tempo, ieri sera si è trovato a dover fare una scelta e a tenere fede a un discorso fatto settimane fa: “Se ci siete tu e Rosy, io voterò Rosy perché devo sostenere il discorso che ho fatto in queste settimane. Devi essere maturo e intelligente da arrivarci da solo. Apri la mente”, ha tuonato l’attore. “Se ti scegli da solo non puoi pretendere che gli altri ti scelgano. L’hai fatto perché vuoi arrivare in finale”, ha poi concluso.

A quel punto, Garibaldi ha replicato alle accuse del coinquilino e ha precisato di essersi dovuto autocandidare perché è ormai evidente il fatto che ormai sia rimasto solo e che nessuno lo supporti più come prima: “Mi sono votato da solo perché cavalco da solo. […] il discorso è che tu a letto il giovedì pomeriggio mi hai detto che meritavo la finale..Io non mi aspettavo niente da nessuno ma allora tu il giovedì pomeriggio non dovevi farmi quel discorso… Allora devi dire finché c’è Rosy, finché c’è gente sposata con figli a me non mi voti. Mi sono illuso che ci fosse qualcuno che credeva in me per spingermi…”

Insomma, Giuseppe ha ammesso di essere stato coerente con quanto detto nelle settimane precedenti e di aver finalmente capito che è arrivato il momento di pensare egoisticamente solo a se stesso. “Giuseppe devi cavalcare da solo come Garibaldi veramente” è stata la breve ma incisiva risposta di Varrese. Secondo l’attore è infatti più che normale che, arrivati a questo punto del gioco, i concorrenti non vogliano altro che arrivare alla finale e che quindi ognuno di loro inizi a pensare a se stesso senza più considerare amicizie o gesti di favore nei confronti degli altri. Insomma, come si suol dire: Tutti per uno e uno per tutti.

“Ora stai da solo.. Anita è sempre amica tua ma vi siete allontanati perché fa parte della vita. Sta vivendo una cosa bella, è normale che è in quella direzione. Con Bea non potrà esserci quello che c’era prima…Quindi sei da solo, come me “, ha quindi concluso Varrese.