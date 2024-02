GF 8, un altro concorrente pronto a lasciare la Casa: ecco chi è

Ebbene si, a una sola settimana dall’abbandono di Fiordaliso, ora potrebbe essere un altro coinquilino a decidere di terminare la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia e quindi varcare definitivamente la celebre porta rossa. Un solo dettaglio lo frenerebbe dal tornare a casa dalla sua famiglia. Ecco di chi si tratta e perché sarebbe difficile per lui lasciare il Grande Fratello.

Marco Maddaloni verso l’abbandono

A voler dire addio alla Casa più spiata d’Italia è proprio Marco Maddaloni. Il judoka, che nelle ultime ore è stato letteralmente sommerso da una bufera per aver pronunciato una bestemmia, è convinto ad andarsene e in molti si stanno chiedendo se nel corso della prossima puntata del reality show, in onda lunedì 12 febbraio, Alfonso Signorini riuscirà a convincerlo a rimanere oppure Maddaloni deciderà davvero di seguire le orme dei suoi ex coinquilini Fiordaliso e Ciro Petrone.

Per il momento si sa solamente che è stato lo stesso judoka a riferire di voler abbandonare il gioco. Maddaloni infatti, nel corso di una chiacchierata con Massimiliano Varrese, ha sottolineato come negli ultimi giorni la volontà di tornare a casa dalla sua famiglia si sia fatta sempre più forte. Complice probabilmente l’uscita dal gioco di Fiordaliso, avvenuta nel corso dell’ultima puntata del programma, Maddaloni pare proprio essere convinto ma c’è un solo dettaglio burocratico che lo frena.

Lo sportivo infatti non vorrebbe pagare l’esorbitante penale prevista in caso di ritiro. Per questo motivo ha rivelato al suo coinquilino di voler capire come fare, magari seguendo la strategia usata a suo tempo dalla stessa Fiordaliso: “Io sono deciso, ma l’unica cosa è sempre quella. Certo che mi faccio due conti. Infatti adesso devo capire Fiordaliso come ha fatto“.

Le precedenti dichiarazioni di Maddaloni

Non è però la prima volta che il gieffino si esprime sull’argomento. I fans più affezionati ricorderanno infatti che lo scorso 22 gennaio, Maddaloni aveva già palesato la volontà di non voler continuare la sua avvenuta nel reality show. Il gieffino, parlando con Paolo Masella, aveva infatti dichiarato di voler rimanere solamente per altri dieci giorni all’interno della Casa, per poi tornare dalla sua famiglia.

Un progetto che Maddaloni non è riuscito a rispettare e ora si è capito il motivo. Chissà se questa volta il judoka riuscirà ad architettare un piano per “evadere” dalla Casa senza conseguenze pecuniarie. Per scoprirlo non resta che attendere ancora qualche giorno.