GF 8, Raffaello Tonon spara a zero su Anita Olivieri: “Allucinante”

Anita Olivieri è una dei concorrenti del Grande Fratello che continua a far parlare di se: non passa giorno ormai nel quale la gieffina non si renda protagonista di qualche affermazione a dir poco controversa. Questa volta, la giovane concorrente, si è lasciata andare a un discorso con altri coinquilini della Casa più spiata d’Italia circa la popolarità acquisita negli ultimi mesi.

La Olivieri ha concentrato le sue paure sul fatto che una volta finito il programma godrà sicuramente di un grande successo al punto da pensare che fuori da Cinecittà ci sarà una folla di fans e agenti ad aspettarla, pronti a offrirle una montagna di proposte di lavoro. Discorso che non è piaciuto per niente ai telespettatori e che ha mandato su tutte le furie un ex coinquilino, che ha così espresso il suo parere sull’ennesimo sfondone dell’Olivieri.

Raffaello Tonon indignato

A rispondere ad Anita ci ha pensato l’ex gieffino che, con l’eleganza che lo contraddistingue, ha espresso pacatamente la sua personale opinione circa la paura di Anita soprattutto sul fatto che, una volta tornata a casa, ci saranno troppi fans che le “romperanno le scatole” anche solo per avere un selfie con lei.

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Tonon ha affermato di essere molto preoccupato per le assurde affermazioni della gieffina e in generale per il fatto che la Olivieri non sia la sola a pensarla così e ad aver mostrato, negli ultimi giorni, insofferenza nei confronti di coloro ai quai deve il suo “successo”.

“Ci sono ben altri problemi […] va da sé che apparendo in tv per mesi, il fine logico sia quello di essere popolare ma trovo allucinante l’espressione “possano rompere” riferito ai fans. Anita non capisce di chiamarsi Anita e non Mondaini o Venier, per esempio, quindi se qualcuno dovesse chiederle un selfie dovrebbe urlare al miracolo. Pare una sciocchezza ma non lo è, è un campanello dell’allarme non solo per la tv ma per la società“.

Queste le parole con le quali Tonon ha deciso di esprimere il suo parere circa i strani, e a suo parere ingiustificati, timori di Anita. Ma, come anticipato, la Olivieri non è l’unica a pensarla così. Infatti, poco tempo fa anche Massimiliano Varrese parlando con Giuseppe Garibaldi aveva espresso la stessa identica paura, affermando di essere sicuro che, una volta finito il reality, avrà una “popolarità enorme da gestire” tra proposte di ogni tipo e fans pronti a seguirlo dappertutto.

Le affermazioni di Anita

Nel corso di una chiacchierata con Massimiliano Varrese, Anita ha espresso il suo personale parere sulla fama acquisita grazie alla partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, sottolineando come si sia fatta strada in lei la paura di non poter più fare la vita che faceva prima di entrare nella Casa. La gieffina ha quindi parlato delle sue abitudini e soprattutto del fatto che non ha la minima intenzione di abbandonarle per colpa dell’invadenza dei fans:

“Pensare che le persone mi possano rompere mi pesa. Io veramente delle volte vado in giro in pigiama, non mi frega niente. E quindi penso di dovermi preoccupare. Anche solo con un pensiero, capisci? Ma mi dà fastidio, mi turba. Questo perché io amo proprio la mia libertà. Io amo il cinema o andare a cena da sola e mi pesa pensare che mi possano rompere! Tantissimo”.

Queste le esatte parole pronunciate dalla Olivieri. Parole che sono state accolte positivamente dal diretto interlocutore, che a sua volta ha dato ragione alla coinquilina esprimendo a sua volta gli stessi timori.