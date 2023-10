GF 8 notte di accuse, lacrime e veleni: retroscena su Heidi e sfoghi

Giovedì 19 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello che ha visto l’eliminazione di Samira Lui. Ciò ha portato molto scompiglio nella casa, essendo una ragazza a cui molti inquilini erano affezionati.

Anche questa volta Beatrice Luzzi ne è stata protagonista assoluta, nel bene e nel male: sono aumentati gli scontri e soprattutto la rabbia degli altri concorrenti nei suoi confronti. Finita la trasmissione, infatti, si è iniziato a parlare di complottismo. Anita ha ragionato sul fatto che ogni persona che ha avuto una discussione con Beatrice è stata eliminata, com’è successo per Lorenzo ed ora per Samira.

Nonostante Alfonso Signorini, durante la trasmissione, abbia cercato di far capire più volte che questo accanimento nei confronti della Luzzi è deleterio per tutti, poiché il pubblico tende a proteggerla, i concorrenti sembrano non voler capire e continuano a darle tutte le colpe.

A fine puntata molte ragazze erano in lacrime, in particolare Giselda e Angelica, che non hanno preso bene le critiche mosse da Beatrice nei loro confronti. La Luzzi ha definito fastidiosa la prima e gattamorta la seconda. In più sia loro, che Anita, Rosy, Letizia e Giuseppe si sono dimostrati dispiaciuti per l’uscita di Samira in quanto non credevano a un simile epilogo.

Lo scontro con Massimiliano Varrese e la lettera di Heidi

Durante la puntata c’è stato un importante scontro tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Lui l’ha definita “diabolica” poiché, secondo il suo punto di vista, mentre stava soffrendo per l’uscita di Heidi, lei stava pensando già ad un piano: “In questi dieci giorni io sono stato impegnato su un altro fronte e se l’è presa con voi, ha fatto il suo disegno diabolico, l’abbraccio di Giuda mi ha fatto in puntata…ma adesso torno io in campo però“.

I due poi hanno discusso poiché Massimiliano voleva portare Giampiero Mughini dalla sua parte, uno dei pochi che ha cercato di difendere e capire la Luzzi.

La puntata, inoltre, si è aperta con la lettera mandata da Heidi, dopo la sua uscita. La ragazza ha spiegato che si sta riprendendo piano piano e ha voluto lasciare un saluto speciale a Vittorio e Letizia, non menzionando Massimiliano. Lui, dal suo canto, a fine puntata, ha detto: “Io osservo tanto la calligrafia, da dislessico quale sono. Ho notato una calligrafia tremolante, costretta, che andava verso la sinistra piuttosto che in avanti, quindi una persona che si tira indietro. Secondo me l’ha scritta in un momento abbastanza concitato, o magari non ce l’ha fatta a scriverla come avrebbe voluto“.

Cioè Massimiliano sta davvero insinuando che dalla calligrafia di Heidi nella lettera, è stato in grado di capire che la sua mano fosse tremolante e che è stata costretta a scrivere quelle cose? Quest'uomo è pazzo, va rinchiuso #grandefratello #gfpic.twitter.com/H5JxCEd01z — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 20, 2023

Le accuse di Alex Schwazer

Durante le nomination Alex ha fatto un’accusa pesante a Beatrice Luzzi dicendole di averci provato con un uomo più giovane, prendendosi gioco di Giuseppe e di non aver portato rispetto ai suoi figli che la guardano da casa. L’atleta ha insinuato che l’attrice ci abbia provato anche con lui, pur essendo sposato. Accuse a cui subito la Luzzi ha risposto indignata. Alex ha poi voluto ribadire la cosa, a fine puntata, a Giuseppe, dato che non era presente in quel momento.

“Io sono contento se la cosa è reciproca ma se sento queste cose allora no. Oggi ho detto questa cosa, non siamo tutti dei p*rla, siamo delle persone, tu sei una persona altruista, non bisogna sfruttare questa cosa. L’obiettivo primario ero sempre io qui, lei ha nominato me come il più affascinante. Finito il gioco lei ha detto ‘Alex è molto affascinante, se non fosse sposato mi piacerebbe approfondire’. Secondo punto: quando le vostre cose hanno iniziato a prendere forma io sono entrato nella stanza da letto e c’era lei e le ho detto ‘ti trovi bene con Giuseppe?’ e lei mi ha detto che hai un bel fisico, sei un bel ragazzo ma che lei è interessata a uno che è sentimentalmente legato e che lo metterebbe in difficoltà. Non so se poi sono io questo, ma lei mi ha dato questa risposta“.

Alex comunque sta proprio su un altro pianeta eh, e pure Garibaldi che ride e scherza non è da meno, ridicoli entrambi, fuori fila. #GrandeFratello pic.twitter.com/SmVdd8B0dG — Edo???????????????????????? (@disattentoo) October 20, 2023

Le rivelazioni di Jill Cooper

Anche la new entry Jill Cooper ha voluto dire la propria post puntata, non essendole piaciute le accuse di Beatrice rivolte ad Angelica che è scoppiata a piangere. L’americana ha detto: “Piuttosto io devo uscire dal gioco che essere diffamata. A me una persona così mette paura davvero. Io sarò la sua prossima vittima. Sì sono la prossima su cui si avventerà a dire bugie. E io non posso permettermelo, non posso proprio. Perché io lavoro puntando anche sull’onestà ed è la mia caratteristica. Lei inizierà a dire bugie su di me e non lo permetterò. Io purtroppo uscirò da qui piuttosto che essere diffamata”.

Pare che la Cooper abbia anche violato il regolamento poiché Letizia ha raccontato che Jill le ha riferito di essere stata insultata dai fan di Beatrice prima di entrare e, secondo il sistema del Grande Fratello, i nuovi entrati non possono portare informazioni che giungono da fuori.

“Sapete cosa mi ha raccontato lei? Prima che lei entrasse l’hanno bombardata di messaggi dicendo che l’avrebbero disintegrata, i fan di Bea. Le scrivevano che l’avrebbero televotata per farla uscire ogni volta che era in nomination. Questo perché ha fatto quel commento sul fatto di Jane Alexander sotto a quel post“.