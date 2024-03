GF 8, Mirko Brunetti torna a parlare di Perla Vatiero: cosa ha detto

Due protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello sono sicuramente Mirko Brunetti e Perla Vatiero che, con la loro controversa storia d’amore, hanno tenuto il pubblico del reality show con il fiato sospeso per intere settimane. Come ormai tutti sapranno, i due sono diventati noti al pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island. Il programma li portò a separare le loro strade ma ora, grazie al reality condotto da Alfonso Signorini, sembra proprio che tra Mirko e Perla sia sbocciato nuovamente l’amore. O almeno sembrava, fino a poco tempo fa. Ultimamente infatti le dinamiche tra i due si sono un po’ raffreddate, complice l’interesse di Perla per un altro concorrente del reality, Alessio Falsone.

Nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 4 marzo, Signorini ha infatti chiamato Perla in studio e, dopo aver mostrato un video in cui la gieffina parlava con Sergio e Greta, le ha chiesto spiegazioni circa alcune sue dichiarazioni. A colpire particolarmente è stato il discorso della Vatiero relativo al suo interesse nei confronti di Falsone, paragonato a una scarpa nuova, e dei dubbi circa il rapporto con Mirko, che invece rappresenterebbe una vecchia calzatura. Inutile sottolineare quanto le parole della gieffina abbiano colpito Brunetti, che si è mostrato a dir poco deluso dal comportamento dell’ex compagna, con la quale ultimamente sembravano esserci concrete possibilità di rappacificazione.

Visibilmente infastidito, Mirko ha affermato di non voler in alcun modo incarnare l’ideale del “porto sicuro” per Perla mentre lei cerca di capire cosa prova realmente per lui. Nelle ultime ore però Brunetti è tornato a parlare di Perla sul suo profilo Instagram. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Mirko Brunetti

“Faccio questa storia perché ci tengo e non voglio che sia fatto nessun tipo di commento negativo nei confronti di Perla. Lei sta facendo il suo percorso e anche se i risvolti non sono quelli che mi aspettavo dopo il nostro incontro io rimango in silenzio, soprattutto qui, su questa situazione. Per lei le ultime settimane sono state emotivamente molto pesanti e continueranno a esserlo. A prescindere dal Grande Fratello mia vita va avanti e cercherò di essere anche più presente per voi”, queste le parole pronunciate da Mirko Brunetti nella breve storia sul suo profilo Instagram. Poche ma incisive parole con le quali l’ex gieffino ha voluto mettere un punto (almeno per il momento) a questa storia.

Insomma, si tratta di un periodo sicuramente molto delicato per entrambi ed è quindi naturale che dal canto suo Mirko preferisca chiudersi nel silenzio e osservare in disparte gli sviluppi di questa vicenda, prima di prendere una decisione definitiva circa il suo futuro con Perla. Una cosa è certa però, dalle parole di Brunetti traspare ancora una volta la grande delusione nei confronti della Vatiero che, con il suo atteggiamento, non ha fatto altro che sminuire tutto ciò che lei e l’ex compagno avevano ricostruito nelle ultime settimane, mettendo anche in dubbio tutti i discorsi e i gesti fatti. Nonostante tutto però Brunetti ha scelto ancora una volta di stare dalla parte dell’ex compagna.

A questo punto vale la pena chiedersi: ci sono davvero le basi per un ritorno di fiamma tra Mirko e Perla? Attualmente l’interesse che la Vatiero sta mostrando nei confronti di Alessio Falsone mina tutte le certezze e anche i fans dei Perletti non sono più tanti sicuri del fatto che Mirko e Perla siano fatti l’uno per l’altra.