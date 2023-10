GF 8, il 3° nuovo inquilino è un ex Temptation 2023: ritorno al trash

Il Grande Fratello 8 in salsa mix ci ha provato ad essere sobrio e ad evitare personaggi inclini ai ‘teatrini’ o che abbiano un passato inesistente o quasi sul lato gossip (naturalmente si sta parlando delle personalità arruolate nella cosiddetta quota vip). I risultati sono però stati deludenti. Ora si sta provando a correre ai ripari, ricorrendo ai soliti ‘trucchetti’ che però spesso funzionano: inserire figure che, al di là delle capacità di creare dinamiche interne o meno, abbiano la potenzialità di far germogliare un po’ di can can attraverso i fattori esterni, ad esempio con il coinvolgimento di ex partner e qualche scandaluccio. Ecco perché, come riferito da TvBlog in esclusiva, lunedì 16 ottobre nella Casa più spiata d’Italia, oltre a Jill Cooper e Giampiero Mughini, entrerà anche Mirko Brunetti, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.

Brunetti ha preso parte al reality delle tentazioni assieme alla allora compagna Perla Vatiero. La coppia è scoppiata nel programma. Lui ha poi avviato una love story con la tentatrice Greta Rossetti, lei con il single Igor Zeetti. Quest’ultima relazione si è già conclusa. Pure quella tra Greta e Mirko pare sia finita in una bolla di sapone. Sui social tutti e quattro i personaggi coinvolti si sono sbizzarriti in queste settimane. Ah, che bello avere un po’ di fama ed essere al centro dell’attenzione.

Ebbene, sempre dando per scontato che ciò che ha riportato TvBlog sia vero, non c’è dubbio che gli autori del GF 8 e Alfonso Signorini abbiano captato l’hype generatosi attorno a Brunetti & Co, individuando proprio in Mirko la figura adatta a creare un po’ di scompiglio nella Casa di Cinecittà. Dunque si ritorna al ‘trash’, e ci scusi Pier Silvio Berlusconi se usiamo tale vocabolo. Però non ne viene in mente un altro e sembra quello che meglio può descrivere tale situazione.

Riassumendo, lunedì 16 ottobre al Grande Fratello entreranno tre nuovi volti vip: Jill Cooper e Giampiero Mughini (l’esclusiva è firmata DavideMaggio.it), e Mirko Brunetti. Si preparino i pop corn: non c’è dubbio che le sue ex torneranno in qualche modo alla carica. Ah, che bella la visibilità, negativa o positiva che sia!