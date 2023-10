GF 8, Garibaldi: “Io innamorato di Samira”. La reazione della Luzzi

Ieri sera, giovedì 19 ottobre, è andata in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello, nel corso della quale l‘eliminata che ha dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia è stata Samira Lui. Ciò che ha mandato completamente in tilt i fans del programma però è stata la reazione di Giuseppe Garibaldi. Nelle ultime settimane infatti a tenere banco nel reality show condotto da Alfonso Signorini è sicuramente stato il chiacchieratissimo flirt tra Beatrice Luzzi e Garibaldi stesso. Ora però, a meno di 24 ore dall’uscita di Samira Lui, il bidello ha fatto una confessione spiazzante. Ecco che cosa ha affermato.

Lo struggimento di Giuseppe Garibaldi per Samira Lui

A quanto pare al bidello non è andata per niente già l’eliminazione di Samira Lui. A dimostrarlo sono state le frasi pronunciate durante la giornata di oggi, venerdì 20 ottobre, dallo stesso Garibaldi che si è detto molto dispiaciuto per l’accaduto. Nel corso di una chiacchierata molto intima con Anita Olivieri, il bidello ha confessato di essere innamorato di Samira Lui e ha aggiunto di essersi tirato indietro e di non averle parlato dei suoi sentimenti convinto di non essere ricambiato: “Non potevo dirle che ero innamorato di lei. Se lei diceva di mantenere le distanze… e se poi invece usciva? Io lo sapevo che lei non poteva ricambiare. Io lo sapevo. Avevo paura che dicendole le cose. Per mantenere una sua figura..”

A quel punto Anita, che per un momento ha ignorato la relazione tra Garibaldi e Beatrice Luzzi, ha affermato che l’errore dell’amico è stato non essere del tutto sincero con Samira, ma anche con sé stesso: “Dovevi fare come ha fatto Paolo, dovevi ammettere i tuoi sentimenti, dovevi farlo per te”. A quel punto Giuseppe ha ammesso con malinconia di non aver fatto nulla per paura che la ragazza si sarebbe allontanata da lui, rovinando di fatto anche la loro amicizia. Un errore enorme a detta della stessa Olivieri che invece è convinta “Sarebbe stata una cosa bellissima”.

Il confronto con Beatrice Luzzi

Naturalmente a rimanere senza parole in tutto ciò è stata Beatrice Luzzi che poco fa ha avuto un acceso confronto con Garibaldi proprio sulla questione di Samira e sulle sue dichiarazioni in merito. Alla luce della loro relazione, per la Luzzi è stato scioccante apprendere che Samira Lui fosse la persona più importante per l’attuale compagno all’interno della Casa.

“È stata la persona più importante che c’era qui! Ieri, se ne è andata la persona più importante che c’era qui”, ha affermato il bidello di fronte a Beatrice Luzzi che ha quindi risposto visibilmente seccata: “Se tu giustamente ieri hai mostrato amore puro… questo dice tutto sulla mia insicurezza. È più importante lei per te. Capito? Sono giustificati i miei dubbi. È giustificato che avessi dei dubbi Giuseppe, e questo conferma tutto. Non è tanto digeribile perché adesso tu confermi che la persona più importante era lei. Se per te la persona più importante della Casa è Samira come pretendi che io possa vivere, avere un rapporto con te? Scusami Giuseppe. Ma guardami Ma cioè”.

Quindi Beatrice Luzzi ha proseguito il discorso dicendo: “No guarda, è una cosa allucinante. Il discorso è uno: il sentimento

che hai avuto per Samira era decisamente più ampio di quello che avevi potuto avere per me. La verità è difficile da accettare.

Probabilmente io non avrei mai dovuto pensare… Io ho detto che mi piacevi. Giuseppe non dovevi iniziare una storia con me

onestamente.”

A quel punto il bidello ha provato a difendersi: “Tu hai i tuoi figli a cui rendere conto, giusto? Io ho i miei genitori… Ti avevo anche detto che abitiamo in un paesino, non è facile questa situazione. Secondo te facevo una cosa così tanto per? Quando uno

parla con la verità, a te non sta bene. Mi posso sfogare una volta dopo cinquanta giorni?”

Garibaldi e la versione di Alex Schwazer

Nonostante tutto, nel corso del confronto Garibaldi ha anche affermato di avere le idee chiare al momento. A quel punto Beatrice lo ha incalzato per sapere che cosa pensasse realmente e la risposta del bidello ha coinvolto anche un altro concorrente del reality, Alex Schwazer.

Nel corso dell’ultima puntata, nel momento delle nomination, il corridore aveva letteralmente sbottato contro l’attrice facendo il suo nome per l’ennesima volta. A quel punto, per giustificare la sua scelta, Schwazer aveva rivelato alcuni particolari interessanti sulla storia tra Beatrice Luzzi e il bidello. “Forse la storia con Giuseppe ti è stata utile per creare ulteriori dinamiche e litigi. Tu hai detto che qui dentro ti piace un uomo che è già sposato, ma che non lo vuoi mettere in difficoltà. Sì sono io assolutamente. Tu me l’hai detto”, ha affermato il corridore lasciando tutti senza parole.

Di tutta risposta l’attrice, visibilmente scossa e irritata, ha ribattuto: “Ma questa è pura follia. Vi prego andate a controllate. Dove te l’avrei detto? Non è mai uscita questa frase dalla mia bocca. Ma come ti permetti a dire cose del genere?“. Insomma, pare che Garibaldi creda alla versione di Alex Schwazer e Beatrice, spiazzata dalla confessione, ha dato un ultimatum al bidello chiedendogli di dire una volta per tutte da che parte sta in tutta questa storia.

Il tentennamento di Garibaldi ha reso perfettamente l’idea di cosa pensi. A quel punto, non avendo più nulla da aggiungere, Beatrice ha chiuso il discorso.