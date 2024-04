GF 8, Garibaldi e i rapporti con Beatrice: ecco come stanno le cose

Sono ormai passate diverse settimane dalla conclusione del Grande Fratello e ognuno dei concorrenti è tornato alla sua vita di sempre. Alcuni di loro hanno mantenuto i rapporti anche dopo la fine del reality e altri stanno cercando di recuperare un vecchio legame. Tra questi ultimi vi sono sicuramente Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi: i due ex-gieffini, poco prima della fine del programma, si erano riavvicinati lasciando di fatto i fans con il fiato sospeso. Fino a ora infatti, non era chiaro quali fossero i loro attuali rapporti e se avessero continuato a sentirsi anche dopo la fine dello show di Mediaset. Oggi la risposta a queste domande pare essere arrivata e, a sputare il rospo, è stato proprio il bidello calabrese. Ecco che cosa ha detto

Giuseppe Garibaldi e il rapporto con Beatrice Luzzi

Da quanto ha partecipato al Grande Fratello, per Giuseppe Garibaldi le cose sono cambiate molto e ovviamente la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia ha accresciuto di molto la sua popolarità, tant’è che, a oggi, vanta un’ampia schiera di fans. Ieri sera, nel corso di una delle sue consuete chiacchierate su Instagram con i seguaci, l’ex gieffino ha risposto ad alcune domande che gli sono state poste, e alcune di essere erano anche relative al rapporto con Beatrice Luzzi.

In proposito, il bidello calabrese ha rivelato che lui e l’attrice attualmente si stanno sentendo e, in particolare, stanno “cercando di capire se sia fattibile ricostruire un puzzle o meno“. Insomma, Garibaldi con queste poche parole ha definitivamente riacceso le speranze dei fans della coppia che non vedevano l’ora di sapere di più e di vedere i due di nuovo insieme. Chissà se ciò accadrà presto oppure i due decideranno di prendere definitivamente strade diverse. La speranza dei “BeaBaldi” è sicuramente che si avveri la prima ipotesi, ma sicuramente sarà prerogativa dei diretti interessati capire se le divergenze possono essere appianate per iniziare un nuovo percorso mano nella mano.

La relazione tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi ha infatti movimentato, e non poco, le dinamiche nel reality show e, nonostante inizialmente sembrasse che tra i due fosse nata una grande storia d’amore, alla fine, principalmente a causa di gelosie e incomprensioni, i gieffini si erano allontanati e avevano messo la parola fine alla loro relazione. L’attrazione tra i due però non è mai svanita del tutto e infatti, verso la fine del programma, Garibaldi e la Luzzi si erano riavvicinati preferendo comunque rimanere “amici”, forse per non complicare nuovamente e ulteriormente le cose.

Insomma, a oggi, lontano dalle luci dei riflettori, sembra che la possibilità di un riavvicinamento definitivo sia sempre più concreta. Anche la stessa Luzzi, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, aveva parlato della sua storia con il bidello calabrese ricordando i momenti passati nella Casa di Cinecittà.