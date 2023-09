GF 8, due puntate a settimana? Le scelte di Mediaset, il calendario

Tutto pronto per l’inizio del Grande Fratello 8. Giorni fa Mediaset ha ufficializzato la data di inizio, vale a dire lunedì 11 settembre 2023. Molti spettatori affezionati al reality show si sono domandati se il programma, come già nelle ultime edizioni, andrà in onda due volte a settimana. Ebbene, ora il quesito ha trovato una risposta chiara: almeno inizialmente (poi si vedrà in base ai dati di ascolto), il GF 8, fresco di versione “Mix” (saranno mescolati “vip” e “nip”), avrà ben due prime serate sull’ammiraglia del Biscione. Il classico appuntamento del lunedì a cui va ad aggiungersi quello del venerdì.

A spiegare le scelte di Mediaset è DavideMaggio.it. Il portale esperto di retroscena tv ha riferito che al venerdì era stato inizialmente piazzato Ciao Darwin, poi fatto slittare a data da destinarsi (probabilmente vedrà la luce in autunno inoltrato o in pieno inverno, per non andare a scontrarsi frontalmente con la corazzata ben rodata di Tale e Quale Show). Sembrava poi che i vertici di Cologno Monzese volessero mettere al venerdì la nuova fiction di Massimo Ranieri, La voce che hai Dentro. Questa invece è stata spostata al giovedì sera, con partenza il 14 settembre (se la dovrà vedere con Ulisse di Alberto Angela).

Mediaset piazza Signorini al venerdì per contrastare Carlo Conti

Al venerdì, quindi, spazio al Grande Fratello, con Alfonso Signorini e il suo team chiamati di nuovo a fare gli ‘straordinari’. Sempre DavideMaggio.it ha reso noto che il doppio appuntamento con il reality più spiato d’Italia comincerà subito. Dunque lunedì 11 settembre l’esordio del GF e venerdì 15 la seconda puntata.

Venerdì 15 il GF sfiderà su Rai Uno i Music Awards, timonati da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Dal 22 settembre Signorini battaglierà sempre con Conti, che aprirà le danze della nuova stagione di Tale e Quale Show. Evidentemente Mediaset vuole puntare sul reality, consapevole che, salvo colpi di scena, ha già uno zoccolo duro di utenti che non cambieranno canale. In effetti la fiction di Ranieri, scontrandosi con Conti, avrebbe rischiato un grosso flop.