GF 8, colpo di scena: Letizia Petris ha lasciato il fidanzato. Reazioni

Letizia Petris ha lasciato il fidanzato tramite il confessionale del Grande Fratello, ora si sente pronta a viversi il momento con Paolo Masella.

Giorni fa il ragazzo si era dichiarato a Letizia ma aveva promesso di non fare ulteriori passi in avanti per rispetto alla relazione che lei ha fuori. La Petris è infatti fidanzata da 3 anni con Andrea, di cui lei ha sempre parlato bene. Ma ha anche ammesso che, prima di entrare nella Casa, stavano vivendo un momento di crisi, peggiorato poi con la lettera mandata qualche puntata fa.

Andrea infatti le aveva scritto qualche riga dove si dimostrava amareggiato. A lui non è piaciuto come Letizia ha parlato della loro storia. Al tempo stesso, però, aveva dichiarato di voler continuare a stare al suo fianco, augurandole di viversi l’esperienza al massimo e senza rimpianti. Sembra che Letizia abbia ascoltato fino in fondo questi consigli.

“Non è solo che mi ha scritto quelle cose, ma mi ha fatto capire molto anche con quello che non ha detto. Io ho capito delle cose. Quella lettera è stata la ciliegina sulla torta, però la torta c’era già. La ciliegina però mi ha fatto capire e pensare“

E su Paolo ora Letizia ha ammesso di provare dei sentimenti e si sente pronta a viversi questa storia.

“Io adesso sento delle cose per Paolo e questo non lo posso più negare. Lui lo sapeva già da ieri, gli avevo già confessato tutto, ma io aspettavo a parlarne così apertamente. Quindi adesso non so come andrà. Poi non è che adesso mi vedo la famiglia con lui, casetta e cani. Però adesso so cosa voglio. Ora so cosa merito e io merito di più. L’amore che mi da Paolo, le attenzioni, la cura, la delicatezza e il rispetto, sono cose belle e di cui ho bisogno. E poi non posso più negare quello che sento anche io quando l’ho vicino. E non è giusto per nessuno che io continui appunto ad avere il freno a mano“

Così dunque la Petris ha dichiarato che tramite un comunicato avrebbe annunciato la sua decisione al fidanzato, in confessionale. Cosa che poi ha fatto qualche ora dopo.

I dubbi degli altri inquilini

Mentre Rosy e Anita stanno dando conforto alla ragazza e le stanno consigliando di viversi ciò che sente, aumentano i dubbi da parte degli altri inquilini. In particolar modo Fiordaliso e Beatrice sostengono che Letizia sia troppo frenata e che non sia realmente convinta di Paolo. Secondo loro il ragazzo è troppo pesante per la Petris e lei non sembra realmente attratta.

Anzi, secondo la Luzzi, Letizia è affascinata più dalle donne che dagli uomini, infatti anche sul web si ipotizzava su un’alchimia speciale tra lei e Heidi.

Il parere sui social

Nessuno si aspettava che Letizia potesse compiere un passo così importante e improvviso nei confronti della sua relazione. Quando ha fatto intendere di aver lasciato Andrea, tramite confessionale, molti utenti sono rimasti delusi. Prima di allora Letizia aveva sempre difeso la loro relazione e non aveva mai parlato di una possibile fine.

Secondo alcuni utenti questo cambiamento da parte della ragazza è dovuto alle affermazioni di Alfonso che nella puntata del 2 novembre ha incitato Letizia a viversela perché giovane, senza farsi problemi.

C’è quindi del sentimento o della strategia? Si sa che nei reality le storie d’amore funzionano sempre.