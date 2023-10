GF 8 Beatrice Luzzi nei guai: nuova concorrente all’attacco

Una nuova concorrente sta per entrare nella casa del Grande Fratello e pare che non abbia intenzione di fare amicizia con Beatrice Luzzi

Come anticipato negli scorsi giorni, lunedì 16 ottobre, oltre a Giampiero Mughini e Mirko Brunetti, farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello anche Jill Cooper. La conduttrice televisiva statunitense che da sempre si occupa principalmente di tematiche fitness si appresta a prendere parte alla nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e, nonostante non abbia ancora ufficialmente varcato la Porta Rossa, ha già iniziato a far parlare di sé. Nelle ultime ore infatti, i fans di Beatrice Luzzi hanno iniziato a domandarsi se l’ingresso della conduttrice statunitense potesse essere di buon auspicio per la loro beniamina e se le due potessero legare o meno all’interno della casa più spiata d’Italia.

Diciamo che la risposta a questa domanda non è tardata ad arrivare e sembra proprio che non sia affermativa. Qualche giorno fa Justine Mattera aveva pubblicato un lungo post Instagram nel quale criticava proprio Beatrice Luzzi per l’atteggiamento che aveva tenuto e le parole spese durante il confronto con la storica rivale, Jane Alexander. Tra i tanti commenti a sostegno della Mattera è però spuntato anche quello di Jill Cooper che, inaspettatamente, ha preso le parti di Jane.

Il post di Justine Mattera e il commento di Jill Cooper

“Ho trovato tristissima e assurda l’accusa di Beatrice Luzzi che Jane Alexander aveva “sfilato in malissimo modo” il ruolo della Marchesa Lucrezia Van Necker. A parte che l’unica parte somigliante delle due è il colore dei capelli. Jane Alexander ha ottenuto quel ruolo grazie a diversi provini su parte fatti, come confermato dalla regista Cinzia Th Torrini. Jane ha saputo rendere quel ruolo davvero iconico. Così iconico che ce la ricordiamo tutti anche a distanza di anni”, ha affermato Justine Mattera in un lungo post pubblicato su Instagram e dedicato alla vicenda dello scontro tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander.

“Guardando il video si nota che la signora Luzzi non guarda Jane mai negli occhi, come è consueta abitudine di chi non racconta la verità. In più, la stessa regista conferma che il nome di Beatrice Luzzi non si trovava nella rosa delle candidate per quel ruolo. Sono stanca di sentire donne che accusano donne di aver ottenuto un ruolo grazie a un compromesso. Rode così tanto pensare che magari era solo più giusta l’altra? Fatemi sapere che ne pensate”, ha quindi concluso la Mattera.

Un post sfogo attraverso il quale la showgirl statunitense ha voluto esprimere la sua vicinanza a Jane Alexander e allo stesso tempo condannare l’atteggiamento e le parole pronunciate della concorrente del GF durante il famoso confronto della scorsa settimana circa il presunto ruolo “sfilato” e il doppiaggio di Jane Alexander durante le riprese di Elisa di Rivombrosa.

E non è finita qui, perché come anticipato, Jill Cooper non si è fatta mancare l’occasione per esprimere la sua opinione e ha deciso di farlo commentando il post fiume di Justine Mattera con “Ben detto sorella“. Non è stata però l’unica a farlo, tanto è che sono comparsi migliaia di commenti in accordo con le parole della showgirl. Tanti sono infatti stati i personaggi noti del mondo dello spettacolo che hanno espresso la propria opinione come Monica Leofreddi e Adriana Volpe, che si sono mostrate in totale accordo con la Mattera.