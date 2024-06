GF 8, Anita Olivieri al centro della bufera: c’entra Monia La Ferrera

A più di due mesi dalla fine del Grande Fratello, Anita Olivieri continua a far parlare di se. Questa volta però l’ex gieffina pare proprio averla combinata grossa. Anita ha infatti appena compiuto 27 anni e dopo aver festeggiato in quel di Ibiza in compagnia dell’ex fidanzato Alessio Falsone e altri protagonisti dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini come Letizia Petris, Paolo Masella e Angelica Baraldi, una volta tornata a casa ha deciso di organizzare un secondo party.

Una grande assenza ha però sconvolto i fans del reality: a quanto pare infatti, Anita ha deciso di non invitare Monia La Ferrera. Il motivo? La presenza al party di Massimiliano Varrese, ex fidanzato di Monia e con il quale i rapporti sono tutt’altro che buoni. Una versione che ha fatto inizialmente storcere il naso a molti ma nelle ultime ore, come spesso accade in queste situazioni, a dire come sono andate realmente le cose sono arrivati Alessandro Rosica, in arte Investigatoresocial, e la stessa Monia, che ha dedicato una story sulla sua pagina Instagram all’intera vicenda.

Le parole di Alessandro Rosica e Monia La Ferrera

Come anticipato, il primo a dire la verità sulla vicenda che ha visto protagoniste le due ex gieffine è stato proprio Alessandro Rosica. L’Investigatoresocial ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram alcune stories, nel quali ha spiegato per filo e per segno come sono andate realmente le cose: “Oggi voglio darvi uno scoop che riguarda il compleanno di Anita Olivieri. […] La signorina Anita “ha messo sulla bilancia” Massimiliano Varrese e la sua ex fidanzata Monia La Ferrera che ha chiamato, le ha scritto o comunque l’ha contattata, dicendole: “Non ti posso invitare perché ho invitato Massimiliano, mi dispiace”. È vergognoso…”

Come anticipato quindi, stando alle parole di Rosica, l’essenza della ex compagna di Varrese e attuale fidanzata di Josh Rossetti, fratello di Greta, oltre a quelle scontate di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, è da imputare alla volontà dell’attore romano. Non è infatti una novità che i rapporti tra i due non siano affatto dei migliori, motivo per cui nessuno dei due avrebbe voluto passare un’intera serata in compagnia dell’altro.

A confermare le parole di Rosica è arrivata poi anche la stessa Monia, che ha scelto di ripubblicare il video di Investigatoresocial e aggiungere il suo pensiero: “Ciò che ha detto Alessandro Rosica (persona che stimo e rispetto perché ritengo uno dei pochi seri e soprattutto sincero), è la verità. Non voglio e non è nemmeno nelle mie intenzioni farmi pubblicità attraverso altre persone, altrimenti avrei fatto parte di tanti “teatrini”. Il circo è già pieno di personaggi. Vi invito a circondarvi di persone sincere nella vita ma soprattutto che parlino meno alle vostre spalle. Con affetto, Monia.”

Poche e semplici parole con le quali l’ex gieffina ha voluto confermare la versione di Investigatoresocial, invitando quindi i suoi followers a valutare bene le persone che appaiono sui social perché molto spesso ciò che si vede dallo schermo di un telefono non corrisponde a verità.

La replica di Anita Olivieri

Naturalmente non è tardata ad arrivare la replica della stessa Anita che, prima della conferma di Monia e dopo essere stata tirata in ballo da Rosica, ha voluto dire la sua e, come spesso accade in queste situazioni, ha voluto farlo in modo a dir poco originale. La festeggiata ha infatti deciso di rispondere alle critiche ricevute postando un video ironico sui social, accompagnato dalla frase “Quando devono usare il tuo nome per fare notizia ma non ne azzeccano una“.