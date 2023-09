GF 8 a telecamere spente: “Ira di Signorini su una concorrente”

Il nuovo Grande Fratello ha debuttato ufficialmente lo scorso 11 settembre. Quest’anno, com’è ormai noto, si è scelto di puntare su un reality più sobrio ed educato. Pare, però, che quelle dinamiche che potrebbero conquistare il pubblico facciano fatica a venir fuori. Proprio per questo, il reality condotto da Alfonso Signorini non brillerebbe per vivacità.

GF: Signorini nervoso con una concorrente (il rumor)

Almeno per il momento, ad esempio, non sembrerebbero esserci flirt tra concorrenti all’orizzonte. Signorini si starebbe muovendo dietro le quinte per correre ai ripari, o almeno questo è quanto ha rivelato l’account di X: Agent Beast. “Signorini contro una concorrente del Grande Fratello che non si è adeguata alle sue direttive. Sembra una ragazza giovane, non è Grecia Colmenares. Pare e ripeto pare che la motivazione sia che non abbia voluto creare la coppia e Signorini continuerà ad insistere” è quanto si legge.

Alfonso Signorini sarebbe a lavoro per tentare di creare una coppia e regalare quella relazione casalinga che possa interessare gli spettatori, riempendo così anche le puntate dello show di Canale 5. Sulla ragazza che si sarebbe rifiutata di sottostare alle direttive del conduttore si sa ancora ben poco. L’account Agent Beast ha però fornito qualche indizio a riguardo, spiegando anche che Signorini sarebbe alquanto alterato con la concorrente in questione: “Giovane, mora, indisciplinata. Non si è adeguata alle direttive di Signorini, riferiscono che sia molto arrabbiato e nervoso in particolar modo con questa concorrente“.

Trattasi, al momento, di indiscrezioni da prendere con le pinze. Le successive puntate del Grande Fratello, probabilmente, serviranno a capire come evolverà il rapporto tra i concorrenti della Casa e se si creerà qualche dinamica più intrigante. Chissà, magari si potrebbe assistere anche qualche flirt, ammesso che i concorrenti decidano di adeguarsi alle presunte direttive di Signorini.

Grande Fratello: la prova sincerità

Già da qualche giorno era sembrato abbastanza chiaro (osservando gli ascolti deludenti dei prime time) che la volontà di proporre un Grande Fratello dove si raccontavano storie con educazione ed eleganza non stesse funzionando. Serviva una scossa e gli autori, recentemente, sono corsi ai ripari, organizzando la “prova sincerità” che, nel giro di poco, ha scatenato il caos nella Casa più spiata d’Italia. Ogni inquilino ha quindi dovuto indicare chi, secondo lui, fosse il concorrente più ipocrita e più narcisista.

Il gioco ha subito portato ad un battibecco tra Grecia Colmenares e Letizia. Beatrice Luzzi ha invece collezionato ben 7 voti (da parte di Alex Schwazer, Giselda, Anita, Samira, Lorenzo, Vittorio e Massimiliano), arrivando anche ad un pianto-sfogo. All’interno del gioco c’è stato poi anche un piccolo battibecco tra Claudio Roma e Fiordaliso, con il primo che non avrebbe gradito il voto datogli dalla seconda.