GF 6, dramma per l’ex di Bisciglia: morta improvvisamente la madre

Dramma per Simona Salvemini. La 45enne milanese, ex concorrente del Grande Fratello 6 (2006), ex fidanzata di Filippo Bisciglia e amica di Melissa Satta, nelle scorse ore ha improvvisamente perso la madre, con la quale condivideva uno stretto e profondo legame. Lei stessa lo ha reso noto attraverso una Story Instagram pubblicata lungo la mattinata di giovedì 14 luglio. L’ex gieffina, senza entrare nel dettaglio delle cause del decesso, ha spiegato che la morte della madre è stata tanto repentina e quanto inaspettata.

Simona Salvemini, deceduta la madre: il messaggio di addio

“Mammina mia, te ne sei andata improvvisamente, una donna amata da tutti per la sua bontà e per il suo animo buono. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Mi farò forza per te che volevi vedermi sempre felice e serena. Chi ti ha conosciuto e ha avuto il piacere di incontrarti è ancora incredulo che tu non ci sia più. Ti ho amato più della mia vita”. Così Simona Salvemini su Instagram, a corredo di una fotografia della madre.

Simona Salvemini, il Grande Fratello 6 e la storia con Filippo Bisciglia: oggi i due sono amici

La 45enne milanese ha acquisito popolarità partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello dove conobbe Filippo Bisciglia con il quale intrecciò una love story (successivamente il conduttore si legò a Pamela Camassa con la quale tuttora condivide una relazione). Poco dopo aver preso parte al GF, Simona è stata protagonista del reality show La Talpa. In seguito a questa esperienza, le sue apparizioni nel mondo dello spettacolo sono si sono diradate.

Nonostante la love story con Bisciglia si sia conclusa e nonostante siano passati anni da allora, i due, oggi, hanno un bel rapporto di amicizia. A certificarlo, lo scorso ottobre, ci ha pensato il diretto interessato. Il conduttore di Temptation Island, infatti, pubblicò nelle Instagram Stories una foto che lo ritraeva proprio con la sua ex fidanzata. Lo scatto fu impreziosito da un affettuoso messaggio:

“Ebbene sì, sono passati ben quindici anni, ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai…Incontri speciali, Sellerona te vojo troppo bene”. “Sellerona” è il soprannome con cui Bisciglia amava chiamare Simona nella Casa del Grande Fratello.

Simona Salvemini lontana dalla tv ma star sui social

Da tempo la donna non calca gli studi televisivi. Va invece forte sui social: il suo profilo Instagram conta quasi 340mila ‘seguaci’. Non ha nemmeno tagliato i ponti con le persone dello spettacolo: tra le sue amiche più strette, infatti, figura Melissa Satta. Le due spesso si vedono a Milano, città in cui dimorano entrambe.