Filippo Bisciglia rivede l’ex fidanzata: dolci parole per Simona Salvemini

Certi amori possono diventare delle splendide amicizie. Lo sa bene Filippo Bisciglia che, oggi felice con Pamela Camassa, non ha mai dimenticato l’ex fidanzata Simona Salvemini. I due si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello, nell’ottava edizione del reality show andata in onda su Canale 5 nel 2006. Un colpo di fulmine per entrambi, che ha portato Bisciglia a tradire l’allora compagna dell’epoca, Flora Canto. Sì, proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, oggi attrice e conduttrice di successo nonché futura moglie di Enrico Brignano.

Nella Casa più spiata d’Italia Filippo Bisciglia e Simona Salvemini hanno vissuto una bella e intensa love story, finita però dopo qualche mese dalla fine del programma. Il motivo? I diretti interessati non l’hanno mai svelato del tutto. La Salvemini si è limitata a dire che è stata scaricata da Bisciglia dall’oggi al domani, senza troppe spiegazioni. Successivamente Bisciglia si è legato all’attuale compagna Pamela Camassa, conosciuta grazie ad amici in comune.

Nonostante la rottura improvvisa, col tempo Filippo Bisciglia e Simona Salvemini hanno avuto modo di ricucire un rapporto e oggi sono buoni amici. Di recente hanno avuto modo di rivedersi e il conduttore di Temptation Island ha deciso di dedicare parole al miele alla sua ex fidanzata sui social network:

“Ebbene sì, sono passati ben 15 anni ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai… incontri speciali. Sellerona, te vojo troppo bene”

Una foto e una dichiarazione che Simona Salvemini ha prontamente condiviso sul suo account Instagram, seguito da oltre 300 mila follower.

Cosa fa oggi Simona Salvemini

Simona Salvemini è diventata famosa nel 2006 grazie alla partecipazione al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi. Subito dopo quel reality show hè entrata nel cast de La Talpa. Oltre a Filippo Bisciglia nel curriculum sentimentale dell’ex gieffina c’è un altro nome noto, quello dell’opinionista tv Biagio D’Anelli. Oggi è legata a un uomo misterioso, che non fa parte del mondo dello spettacolo e che dovrebbe chiamarsi Luca.

Da qualche anno Simona Salvemini ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo. È però molto attiva su Instagram, dove ha un discreto successo come web influencer. Nonostante l’addio alle luci della ribalta, Simona può contare ancora su amicizie Vip. È molto amica delle ex Veline di Striscia la notizia Federica Nargi e Melissa Satta.