GF 2024, Perla batte Beatrice: la reazione di Anita fa discutere

Nella finale del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale 5 ad aggiudicarsi la vittoria è stata la concorrente Perla Vatiero. La gieffina ha battuto la favoritissima Beatrice Luzzi, cosa che ha scatenato non poche polemiche da parte dei telespettatori e non solo. Una delle reazioni più discusse è stata quella di un’altra ospite della casa eliminata a poche puntate dalla finale, Anita Olivieri. La ragazza ha difatti pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale alcuni video che hanno fatto parecchio storcere il naso.

Nulla hanno potuto i fan di Luzzi che l’hanno salvata dalle numerose nomination nel corso dell’edizione. L’attrice romana aveva difatti attirato su di sé le antipatie degli altri concorrenti, in particolare quella di Anita, diventata la sua antagonista numero uno. E’ stata proprio lei a gioire per la sua inaspettata sconfitta contro l’ex partecipante di Temptation Island, invece sua grande amica all’interno della casa. I video postati dalla gieffina che la vedevano festeggiare la vittoria di Perla insieme ad altri concorrenti sono stati difatti visti da molti come una vera e propria frecciatina nei confronti della Luzzi. Numerosi sono stati gli utenti che non hanno apprezzato le stories condivise da Oliviero, definite come “esagerate”.

Nei video pubblicati sul social da Anita si vede la bionda mentre festeggia la vittoria della sua amica ballando e dicendo “Abbiamo vinto”. Queste sue parole hanno immediatamente scatenato i commenti negativi del web. Qualcuno ha difatti sottolineato che “Non ha vinto il branco, ha vinto Perla”. Ed ancora: “Poveraccia fino alla fine” e “Ma Anita sta festeggiando la sua amica Perla o la sconfitta di Beatrice?”. In molti, infatti, ci hanno visto una stoccata verso la sua antagonista.

Di seguito i video dei festeggiamenti ed il commento di un utente su X:

Le esternazioni di gioia di Olivieri hanno scatenato dei commenti offensivi anche nei confronti di Beatrice. Proprio verso gli hater, la seconda classificata ha rivolto un avvertimento tramite Instagram:

Lo dico così siete preparati, questa settimana partono le diffide.

La predizione di Anita

Anita aveva già affermato che non sarebbe stata Beatrice la vincitrice dell’edizione del 2024 del Grande Fratello. Secondo lei, infatti, sarebbe stato troppo scontato.

Queste le sue dichiarazioni in merito ai microfoni del Grande Fratello:

Come credo che finirà questa lunga avventura? Io non credo che vincerà Beatrice Luzzi perché penso che sia troppo scontato come finale. Penso che tutti si aspettino la vittoria di Beatrice, mentre invece io penso che non vincerà lei.

Una predizione la sua che, alla fine, si è rivelata esatta.