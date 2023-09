Gessica Notaro, tutto sulle nozze: abito e location da urlo (foto)

By

Nella giornata di lunedì 18 settembre, Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono sposati. Un matrimonio organizzato nei minimi dettagli, con la Reggia di Venaria a fare da location. Il campione di equitazione e la showgirl si erano conosciuti a Fieracavalli Verona nel 2019, fidanzandosi nello stesso anno. I due sposi si sono giurati amore eterno sotto uno splendido arco di rose bianche.

Matrimonio Gessica Notaro: invitati e abito

Tra i tanti invitati (circa cinquecento), spiccano l’influencer Paola Caruso, nonché ex Bonas di Avanti un Altro, e il parrucchiere Federico Fashion Style. Quest’ultimo si è occupato di curare l’acconciatura della sposa per tutta la durata della cerimonia. A curare il makeup di Gessica ci ha pensato La Truccheria Cherie di Orazio Tomarchio. L’abito da sposa è stato firmato Atelier Emé ed è stato caratterizzato da uno scollo a cuore con corpetto di pizzo pregiato. Gonna ampia e strutturata, manicotti e corpetto ricamato sono stati gli elementi peculiari dell’abito indossato da Gessica. Filippo ha invece scelto un look, anch’esso dalle tonalità chiare, che ricorda quello di un fantino, con tanto di stivali.

Tre, complessivamente, sono stati gli abiti indossati da Gessica nella giornata del suo matrimonio. Dopo l’abito da sposa, la showgirl ha indossato un vestito accompagnato da scarpette più basse per scatenarsi insieme ai presenti. Il terzo abito, più luccicante, è stato sfoggiato in occasione del taglio della torta.

La location del matrimonio

La location, come accennato in precedenza, è stata Venaria Reale. La reggia, che si trova in provincia di Torino, è uno dei posti più romantici della città. Trattasi di 80mila metri quadri di edificio monumentale, a cui si aggiungono 60 ettari di giardini e 3mila ettari recintati del Parco La Mandria. La reggia è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997, mentre è stata aperta al pubblico nel 2007.

La proposta di matrimonio

La proposta di matrimonio era arrivata il 6 novembre 2022, con Filippo Bologni che aveva chiesto la mano di Gessica alla Fieracavalli, lo stesso evento in cui si erano conosciuti anni prima. La proposta c’era stata pochi minuti prima del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, prova della sola tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, appuntamento di punta di Fieracavalli Verona. Davanti alla romantica proposta, Gessica ha detto sì, arrivando a giurarsi amore eterno in un romantico, quanto meraviglioso, evento.