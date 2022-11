Gessica Notaro sposa: proposta di matrimonio, chi è il futuro marito

By

Bologni ha chiesto la mano dell’amata proprio nel luogo in cui scattò il colpo di fulmine: Gessica ha naturalmente detto “sì”

Gessica Notaro e Filippo Bologni convoleranno a nozze. L’atleta plurimedagliato, scelto tra i cavalieri azzurri per la Coppa del Mondo di salto a ostacoli svolta a Goteborg nel 2021, ha chiesto la mano dell’amata alla Fieracavalli, lo stesso evento che fu galeotto della loro conoscenza. Per i promessi sposi, infatti, è stato amore a prima vista nel 2019 proprio a Verona in occasione della manifestazione leader mondiale nel settore equestre, sede dell’unica tappa italiana di Coppa del Mondo.

La proposta di matrimonio è giunta a pochi minuti prima dal via del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, prova della sola tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, appuntamento clou di Fieracavalli Verona. Filippo, a un certo punto, si è inginocchiato davanti a Gessica, ha fatto comparire tra le sue mani l’anello nuziale e la magia del momento ha preso il sopravvento. Lei non ha potuto fare altro che dire “sì”.

La love story è sbocciata circa tre anni fa, quando la Notaro fu testimonial della Fieracavalli. La passione per l’equitazione ha unito i due piccioncini. Gessica ama i cavalli da tempo, fin da quando era bambina. Un giorno Filippo le ha chiesto: “Perché non salti?”. “Dove vado con un occhio coperto”, la risposta di Gessica. “I nostri limiti sono nella nostra testa” la replica schietta e motivante di Bologni, che ha così convinto la donna a rimontare in sella.

Il riscatto di Gessica Notaro

Oggi Gessica si cimenta nel salto ad ostacoli oltre ad essere una imprenditrice e una attivista impegnata in campagne di sensibilizzazione e contrasto alle violenze di genere dopo il dramma che l’ha colpita nel 2017, quando fu sfregiata al volto con l’acido dall’ex compagno.

Dieci anni prima, era stata eletta Miss Romagna nel contest di Miss Italia. In quell’aggressione ha perso un occhio, ma non la voglia di combattere, di vivere e di riscattarsi dai soprusi subiti. Così si è imposta anche nello show biz, partecipando da protagonista ai programmi tv Quelli che il calcio, Ciao Darwin, Amici di Maria de Filippi e Ballando con le Stelle.

Una donna innamorata della vita e che del futuro marito dice “amo la sua intelligenza”. “L’amore è una cosa bellissima, l’amore non fa male”, un altro dei suo motti.