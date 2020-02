Gessica Notaro a ruota libera sul fidanzato: freno sulle nozze

Gessica Notaro a ruota libera sul fidanzato: freno sul matrimonio

Gessica Notaro è stata ospite a Viene da Me (Rai Uno), raccontando a Caterina Balivo della sua love story, che dura da un anno e mezzo circa. Al suo fianco c’è Marco, un giovane 31enne milanese. “Lui è timidissimo, è anti-telecamere e anti-spettacolo”, ha confidato la donna. La padrona di casa ha cercato di indagare e saperne qualcosa di più. Le nozze? C’è una data per caso? Su questo punto Gessica, pur dichiarandosi innamorata, ha frenato. Nonostante abbia mostrato con orgoglio un anello regalatogli dalla sua dolce metà, ha fatto sapere che no, attualmente i fiori d’arancio non sono in programma. L’ex Miss Romagna è anche tornata a parlare della vicenda drammatica che l’ha segnata in passato, l’aggressione con l’acido da parte del suo ex fidanzato.

Vieni da Me, Gessica Notaro innamorata: le parole su Marco

“No, niente data. Magari lo faremo un domani… ma è stato un bellissimo gesto l’anello“. Così Gessica circa le possibili nozze con Marco. “Se mai gli passasse per la testa, vorrei subito un brillocco comunque”, ha scherzato, mettendo in guardia il compagno sul quale ha aggiunto: “A lui, che è molto riservato, non manca la fantasia”. Chissà se i fiori d’arancio sono così lontano. Forse Marco, con la sua “fantasia”, potrebbe proporre il grande passo alla Notaro a breve, con la giusta ‘formula’. “Ci conoscevamo già prima di fidanzarci – sempre Gessica – Io l’ho capito dalla prima volta che ci siamo visti mentre lui…”.

Gessica: “Marco un’anima pura”

La Balivo ha sorriso, ironizzando sull’impaccio che Marco ha avuto prima di dichiararsi. “Lui è un ragazzo molto ingenuo”, ha spiegato con affetto l’ex Miss Romagna, “Come ne esistono pochi. Un’anima pura. Sono stata io a dovergli far capire che mi piaceva”. Prima di parlare della sua vita sentimentale Gessica ha confessato, con amarezza, che oggi c’è gente che insinua che l’aggressione con l’acido da lei subita, alla fine, le sia servita per avere successo. “Mi fanno molto male queste cose”, le parole della Notaro. Ferma condanna agli haters da parte di Caterina Balivo.