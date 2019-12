Gessica Notaro in sala pre operatoria mostra l’occhio lesionato (video)

Gessica Notaro in sala pre operatoria: “Devono tagliare le due palpebre nel mezzo”. La Miss mostra l’occhio lesionato (video)

Sul letto dell’ospedale Bufalini di Cesena, Gessica Notaro si leva la benda e mostra l’occhio lesionato. Quell’occhio sinistro fino ad oggi coperto da quella benda che è divenuta simbolo della lotta delle donne contro i soprusi e le violenze. L’ex Miss è apparsa con un video divulgato attraverso i suoi canali social. Al momento si sta preparando a valutare, dopo che ci sarà l’esito medico, il risultato del percorso di cure a cui si è sottoposta sino ad oggi. Ricordiamo che la Notaro è stata aggredita e sfigurata con una bottiglia di acido dall’ex compagno nel gennaio del 2017. L’uomo è poi stato condannato con rito abbreviato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione

“Non è la svolta definitiva, ma ci avviciniamo. Mi sembrava giusto condividere con voi questo momento”

“Sono in pre sala operatoria. Non è un vero e proprio intervento, ma è un giorno particolare, perché devono tagliare le due palpebre nel mezzo per vedere che cosa è successo in questi due anni all’interno dell’occhio”, racconta Gessica in un video social. Poi aggiunge: “Non è la svolta definitiva, ma ci avviciniamo. Mi sembrava giusto condividere con voi questo momento, visto che siamo arrivati a questo punto… e vi racconto dopo come è andata”. Prima di chiudere il filmato l’ex Miss si è tolta gli occhiali ‘bendati’ e ha mostrato l’occhio lesionato.