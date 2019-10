Gessica Notaro si racconta e frena le lacrime di Caterina Balivo: “No”

Gessica Notaro si è ampiamente raccontata a Vieni da Me. A guidarla la padrona di casa Caterina Balivo, che a un certo punto è stata sul punto di scoppiare in lacrime. Solo l’intervento dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha evitato il pianto della conduttrice. Durante l’intervista sono stati diversi i momenti delicati della storia dell’ex Miss Romagna, balzata alle cronache nel 2017 per la drammatica vicenda che l’ha coinvolta: l’ex fidanzato le ha deturpato il viso con l’acido.

“Vorrei stare serena per altri 15 anni”

Dopo la clip che ha riassunto la tragica vicenda del 2017, si rientra in studio e Caterina è sul punto di piangere. Le parole le si spezzano in gola, le lacrime affiorano sul suo volto. “No, no”, la frena Gessica. La Balivo si trattiene, la Notaro, felice paradosso, le dà forza. “Io ormai ne parlo come se parlassi di una storia di un altro, devo fare così per mantenere un certo distacco”, dichiara circa l’ex fidanzato, oggi in carcere e in attesa del terzo grado di giudizio, la Cassazione. “Vorrei stare serena per altri 15 anni”, dice Gessica, ritenendosi soddisfatta finora delle sentenze dei processi svoltisi.

Gessica sul fidanzato: “Ho deciso di rivivermi le emozioni, non farlo significava darla vinta a quell’altro. Anche no”

Si passa al capitolo tv. “A Ballando con le Stelle ho trovato una famiglia. Ha segnato la mia rinascita, non sto scherzando”, racconta l’ex Miss. Sulla voce gossippara di un presunto flirt sbocciato in passato tra lei e Stefano Oradei, danzatore del programma di Rai 1 non c’è alcun accenno. Si prosegue: tornerà in acqua con i delfini? “Sto aspettando di fare il trapianto di cornea totale”, fa sapere, spiegando che fino ad allora non potrà tornare a fare l’attività d’un tempo. Infine il capitolo fidanzato. Lui si chiama Marco e con Gessica l’amore dura da circa un anno: “Ho deciso di rivivermi le emozioni, non farlo significava darla vinta a quell’altro. Anche no”.