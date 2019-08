Gessica Notaro: flirt con Oradei a Ballando? Parla l’ex concorrente

View this post on Instagram

Gessica Notaro torna a ballare per superare i momenti bui. «Recentemente ho attraversato una nuova fase di down. Quando ci si rilassa, durante le vacanze, ritornano i fantasmi e i mostri più brutti. Solo grazie alla danza ho ritrovato la positività», dice a “Spy” nel numero in edicola da venerdì 23 agosto l'ex Miss che il 10 gennaio 2017 è stata aggredita a colpi di acido dal suo ex fidanzato. Così, dopo “Ballando con le stelle”, torna in pista e ambisce di diventare una ballerina professionsita. «Il ballo aiuta a migliorare il benessere psicofisico e ha aiutato anche me a sentirmi più femminile. Ho vissuto un’esperienza così drammatica sulla mia pelle e ora, attraverso l’arte, ho l’opportunità di trasmettere un messaggio di speranza. Appaio forte ma nascondo una grandissima fragilità: sono un essere umano, mica wonder woman. Ho semplicemente scelto di trasmettere un messaggio di coraggio e di speranza con il sorriso». Aggiunge: «La storia con il mio maestro Stefano Oradei durante “Ballando”? Falsa: è una delle tante fake news che circolano online, pensi che dicono anche che mi sono buttata l'acido in faccia da sola». L'intervista completa è in edicola #GessicaNotaro #ballandoconlestelle