Gessica Notaro ritrova l’amore: “Insieme siamo perfetti”

Gessica Notaro e il nuovo fidanzato

Gessica Notaro sembrerebbe aver ritrovato l’amore. Dopo vari rumors, adesso è ufficiale: Gessica ha un nuovo fidanzato. Ancora nessuna informazione è trapelata riguardo il ragazzo che l’ha fatta innamorare, solo il suo nome: Marco. Per il momento, secondo quanto riportato dalla rivista Gente, Gessica ha ritrovato la serenità accanto al suo nuovo partner, con cui scatta foto di intesa e piene di frasi romantiche. Ma dopo l’aggressione del suo ex, Edison Tavares, che la sfregiò gettandole dell’acido in viso, ora tutti i suoi fan si stanno chiedendo se davvero Marco sarà quello giusto. A tutti coloro che le scrivono preoccupati, Gessica risponde di non temere perchè “Lui è davvero molto speciale“. La loro love story è stata annunciata sui social tramite una foto che li ritrae insieme lo scorso 21 aprile. Da quel momento la coppia sembrerebbe inseparabile.

Gessica Notaro torna a sorridere

La nuova coppia ha già riscosso molto successo tra i fan affezionati della Notaro. Per ora ancora non si sanno i dettagli della loro conoscenza e di come sia iniziata questa relazione. Su Instagram però Gessica continua a condividere con il suo pubblico frasi romantiche e foto in cui ha gli occhi pieni d’amore. “Eravamo insieme, Tutto il resto l’ho scordato“, così è pronta per voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della sua vita accanto al suo misterioso Marco.

Gessica Notaro contro Francesca De André

In questi ultimi giorni però non hanno fatto solo notizia le foto di Gessica con il nuovo fidanzato ma anche la sua reazione a una frase detta da Francesca De André, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello 16. La De André infatti dopo aver visto delle foto del presunto tradimento del fidanzato Giorgio, ha esclamato: “Gli do fuoco” e “Lo brucio vivo”. Frasi che non sono affatto piaciute a Gessica. Per questo motivo la Notaro ha postato dei video su Instagram in cui ha spiegato di non poter rimanere in silenzio: “Non posso passar sopra alle parole che sono uscite dalla sua bocca, anche solo in un momento di rabbia: ‘Lo brucio vivo’”.