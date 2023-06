Gerry Scotti: “Scontro tra me e Fedez? Ora parlo io”

Gerry Scotti ha risposto all’attacco di Fedez e ha spiegato come stanno realmente le cose tra di loro. Ma, procediamo con ordine. Ieri, 26 giugno, sul canale di Muschio Selvaggio è stata caricata una nuova puntata del podcast, con protagonista Morgan. Fedez, insieme al suo nuovo co-conduttore Mister Marra, hanno intervistato il cantante, nonché collega di Federico nella nuova edizione di X Factor, le cui audizioni stanno essendo registrate nel corso di questi giorni. Nel corso della chiacchierata, però, il rapper si è ritrovato a parlare di un altro personaggio dello spettacole nonché vecchio ospite del podcast, ovvero Gerry Scotti.

Recentemente, infatti, il conduttore ha pubblicato un TikTok ironico in cui faceva riferimento alla recente rottura artistica (e personale) tra i due ideatori di Muschio Selvaggio, Luis Sal e Fedez. Nella clip in questione, Gerry, indicando una pianta, aveva detto: “È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”. In realtà, però, questa non è stata la prima frecciatina lanciata dal presentatore.

Il tutto è partito un anno fa, quando è stato ospite del podcast del marito di Chiara Ferragni. Nel corso dell’intervista, Scotti aveva iniziato a parlare del regista teatrale Giorgio Strehler, ma rimase molto sorpreso nel sentire la risposta di Fedez, il quale ammise di non sapere chi fosse il fondatore del Piccolo Teatro di Milano. Poco dopo, in un’intervista su Il Messaggero, Gerry tornò sull’argomento, dicendo che tra i giovani d’oggi c’è molta ignoranza, poiché non conoscono nulla del passato. Dunque quest’insieme di cose ci riporta all’ultima puntata di Muschio Selvaggio, dove Fedez si è rivolto direttamente al conduttore di Caduta Libera queste parole:

Da quando sei venuto a Muschio Selvaggio ci continui a insultare, non so perché. Non lo so, c’è del livore… è venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima, io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler. Da lì ha fatto un’intervista in cui mi ha dato dell’ignorante. Tra parentesi, quel giorno in cui io lo dissi le ricerche su Strehler su Google si impennarono. Quindi io ho contribuito a fare divulgazione sul buon Strehler.

Ebbene, quest’estratto della puntata del podcast è divenuto immediatamente virale sul web e in tanti hanno iniziato a commentare questa presunta faida tra Fedez e Gerry Scotti. Ma, ecco che è arrivato subito il conduttore a spegnere la polemica, rilasciando un’intervista a TvBlog, nel corso della quale ha voluto chiarire la situazione. Il conduttore, infatti, ha spiegato che non c’è nessun litigio in corso con il cantante e che i due si sono anche sentiti telefonicamente:

Sì, certo, l’ho visto il video, anche se avevo altre cose da fare. Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui.

Riguardo le accuse rivoltegli da Fedez, ovvero sul fatto che continuerebbe ad insultarlo, Gerry ha risposto in questo modo: “Io non commento le cose che faccio. Alcuni commentatori hanno cavalcato l’onda di quel fraintendimento, cioè di quel momento in cui Fedez ha detto di non conoscere Strehler. Altri hanno parlato, non io. Io, come nel mio stile, non ho detto nulla né in diretta né dopo”. Nonostante ciò, però, non si pente di quanto detto nella famigerata intervista a Il Messagero, dato che continua a pensare che ogni generazione abbia delle lacune:

L’ho detto e lo ribadisco: ogni generazione ha le sue forme di ignoranza. Dobbiamo rifarci ad uno dei massimi motti della cultura ellenica: una cosa sola io so, di non sapere. Non stupiamoci dell’ignoranza di uno, ci può essere una ignoranza ben più grave in un altro o in un altro ancora. Ho capito nel corso degli anni che non bisogna mai giudicare le persone dalle lacune che possono avere.

Insomma, ogni disguido con Fedez è stato ampiamento chiarito. Anzi, addirittura, Gerry sarà presto nuovamente ospite a Muschio Selvaggio e, per l’occasione, ha deciso di fare un bell’interrogatorio al rapper su tutta la biografia di Giorgio Strehler. Allo stesso modo, però, Federico coglierà di sorpresa il conduttore, interrogandolo su un personaggio che potrebbe non conoscere: “Lui farà a me una domanda altrettanto bastarda su uno che non conosco io e toccherà a me fare la figura dell’ignorante. Il bello di Muschio Selvaggio è proprio questo!”.