Gerry Scotti sbotta: la risposta alle critiche su Conto alla Rovescia VIDEO

Gerry Scotti risponde alle polemiche sulla sua conduzione del programma Conto alla Rovescia

Da alcuni giorni, su Canale 5, va in onda Conto alla Rovescia un nuovo quiz televisivo condotto dall’inimitabile Gerry Scotti. Purtroppo però, durante queste prime messe in onda, è inaspettatamente scoppiata una polemica che coinvolge proprio il presentatore e il suo modo di condurre il programma. Alcuni utenti hanno accusato di Gerry di temporeggiare troppo. Di non leggere abbastanza velocemente le domande e di perdere tempo dietro a commenti poco utili. Mentre il tempo scorre inesorabilmente e, dunque, va creare un danno non da poco al concorrente. Di queste critiche, ahimè, il web ne è pieno. Per questo motivo, il presentatore ha deciso di rispondere una volta per tutte chiudendo la bocca ai vari haters.

Gerry Scotti precisa: “Non vi faccio perdere tempo, sono qui per farvi vincere”

L’amato Zio Gerry si è rivolto così ai fastidiosi saputelli: “A tutti i sapientoni dico che posso leggere le domande solo quando il computer mi da’ il consenso, mi dice si e quindi mi da’ la risposta giusta. Quindi io non sono qui a farvi perdere tempo, io sono qui solo per farvi vincere!”. Sono tantissimi, ovviamente, gli utenti del web che si sono schierati dalla sua parte. Finiranno dunque le polemiche? La speranza è quella. Anche perché insensato dare dell’inadeguato ad una persona come Scotti che da anni ed anni conduce quiz televisivi e sa fare benissimo il suo il lavoro. Ecco il video:

GERRY RISPONDE! ⚠️ "A tutti i sapientoni dico che posso leggere le domande solo quando il computer mi dà il consenso, mi dice sì e mi dà la risposta giusta, quindi io non sono qui a farvi perdere tempo, io sono qui solo per FARVI VINCERE!" GERRY FENOMENO! 🏆#ContoAllaRovescia pic.twitter.com/aobTg13T7N — Sτεʃλno 🦉 (@ilGerrino92) November 28, 2019

Gerry Scotti: tornerà Chi vuol essere milionario? La risposta

Intanto, alcuni settimane fa, Gerry Scotti è stato ospite a Verissimo. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, il conduttore ha parlato proprio dei quiz televisivi ed ha annunciato che il famoso Chi vuol essere milionario potrebbe far ritorno in televisione. Scotti, inoltre, ha ricordato un simpatico aneddoto che ebbe come protagonista il compianto Mike Buongiorno: “Sono l’uomo che in televisione ha dato più soldi al mondo. Mike, quando lo ho superato mi ha detto nei corridoi: ‘Non vale eh, tu li dai a colpi di milioni. Devo parlare con Confalonieri”.