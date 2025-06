Gerry Scotti sarà nonno per la terza volta: la nuora Ginevra è un volto Mediaset

Dolcissima novità per il conduttore di Caduta Libera: presto la cicogna busserà di nuovo alla porta dell’amatissimo volto di Canale 5. Se c’è una caratteristica che il pubblico ha sempre apprezzato in Gerry Scotti è la sua semplicità d’animo che, nonostante il successo, non lo ha mai abbandonato. L’amore per la famiglia, ad esempio, per lui è sempre stato al primo posto ed è per questo che la recente notizia sul prossimo bebè in arrivo lo avrà certamente riempito di gioia. Proprio così: il celebre 69enne sta per diventare nonno tris!

Gerry Scotti: arriva il terzo nipotino

“Io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e credo che entrambi abbiamo a volte sentito il peso di questa unicità”, aveva confessato Gerry tempo fa a Verissimo, raccontando l’immensa felicità provata quando suo figlio Edoardo è diventato papà. Il conduttore infatti ha due nipoti, Virginia e Pietro. La prima, nata nel 2020, è stata chiamata proprio come il nonno, il cui vero nome è appunto Virginio. Il secondo, arrivato nel 2023, si chiama invece Pietro.

Il figlio di Gerry, nato dal primo matrimonio del presentatore con Patrizia Grosso, è, come molti sapranno, un regista di vari programmi tv e non solo. Dopo aver studiato regia a fotografia oltreoceano, ha lavorato, tra gli altri, anche per Lo show dei record, programma di punta nel curriculum di Gerry. Anche la sua giovane e bellissima moglie non è affatto sconosciuta al mondo dei media. Si tratta della giovane Ginevra Piola.

Chi è Ginevra Piola: la nuora di Gerry Scotti lavora in Mediaset

La futura mamma, classe 1992, è una giornalista che lavora dal 2018 con il gruppo Mediaset. È stata lei che ha reso nota la notizia della gravidanza, attraverso i social. Sebbene abbia poi deciso di proteggere la privacy della famiglia dall’eccessivo clamore mediatico rendendo il suo profilo privato, i fan sono già al settimo cielo. E anche Gerry non avrebbe potuto ricevere notizia migliore: “Ora spero nel terzo o in due gemellini. Spero non si fermino, vediamo. Se lo vorranno, io sono felice”, aveva detto nel salotto di Silvia Toffanin ai tempi della nascita del piccolo Edoardo.

In coppia dal 2009 con Gabriella Perino, Gerry non ha mai nascosto il grande dolore provato per la fine del suo primo matrimonio: “Mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”, aveva spiegato a Verissimo. La sofferenza però ha contribuito ad unirlo ancora di più ad Edoardo.