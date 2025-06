Gerry Scotti, “perché lascio Tu sì que vales e non faccio gli auguri a Bonolis”

Fuori Gerry Scotti dentro Paolo Bonolis. La giuria di Tu sì que vales si rinnova. Dopo che due anni fa c’è stato l’addio di Teo Mammucari e l’arrivo di Luciana Littizzetto, dalla prossima stagione ci sarà un altro importante cambiamento. Si vedrà all’opera il ‘mattatore’ di Avanti un altro. Scotti, intervistato da SuperguidaTv, ha rivelato i motivi che lo hanno spinto a lasciare il talent show prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi che adesso è al completo per quel che riguarda il cast fisso. Tutto fatto sia per i conduttori sia per i giurati.

Gerry Scotti conferma l’arrivo di Bonolis e svela i motivi dell’addio a TSQV

‘Zio Gerry’ è stato uno dei protagonisti di Tu sì que vales per ben 14 anni. Nel talent show ha anche fondato la mitica ‘Scuderia’ che ha ospitato una marea di ‘artisti’ in cerca d’autore. Dopo quasi tre lustri, di comune accordo con Mediaset, ha deciso di fermarsi per dedicarsi ad altri progetti professionali e per avere più tempo da trascorrere con i propri affetti.

“Io adesso sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare un po’ anche alla mia estate, alla mia salute, ai miei nipoti, e a farmi un po’ di vacanze. Quindi la ragione è semplicemente quella. Quello che farò lo saprete tra poche settimane, lo annuncerò in maniera ufficiale”. Così Scotti ai microfoni di SuperguidaTv, confermando quanto annunciato da Pier Silvio Berlusconi nei giorni scorsi. Vale a dire che il ‘Biscione’ lo coinvolgerà maggiormente per dei format nuovi.

Il suo posto sarà preso da Bonolis con il quale ha un rapporto di amicizia e di stima. Quando gli è stato domandato se se la sentisse di fare un augurio al collega, è arrivata la seguente risposta: “Se c’è una persona al mondo che non ha bisogno di auguri, è Paolo. Per cui… divertiti!”. Sulla carta Maria De Filippi ha fatto l’ennesimo colpaccio: le caratteristiche televisive di Bonolis, nato con la battuta pronta, si sposeranno perfettamente con il contesto del programma del sabato sera di Canale 5.

Tu sì que vales 2025, giuria e conduttori

La giuria, oltre alla staffetta Scotti-Bonolis, non subirà variazioni. Dunque ritorneranno alle loro postazioni Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e la ‘vox populi’ Sabrina Ferilli. Tutto confermato anche per quel che riguarda i conduttori. Si rivedrà all’opera il trio formato da Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Dovrebbero anche tornare le irruzioni di Giovannino. Saranno di nuovo scintille con Ferilli.