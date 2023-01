Congratulazioni di cuore a Gerry Scotti, che nelle scorse ore è diventato nonno per la seconda volta. In mattinata, intorno alle ore 10, il noto conduttore Mediaset oggi al timone di Caduta Libera ha annunciato con una Instagram Stories il lieto evento, rivelando che la notizia è arrivata proprio mentre era impegnato nella registrazione della nuova edizione de Lo Show dei Record, in arrivo in primavera.

Il piccolo nuovo arrivato nella famiglia Scotti si chiama Pietro ed è venuto al mondo ieri, 10 gennaio 2023, alle ore 18:10. Il bambino sarà dunque il fratellino dell’adorabile Vittoria, la prima nipote di Gerry Scotti, uscita dalla pancia della mamma a dicembre del 2020.

Della seconda gravidanza della nuora Gerry Scotti aveva parlato qualche settimana fa in occasione di un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, al quale aveva concesso l’esclusiva. Al giornale, Scotti aveva confermato che il suo primogenito Edoardo l’avrebbe reso nuovamente nonno proprio con l’arrivo del nuovo anno, raccontando tra l’altro un altro aspetto della sua vita familiare più delicato. Edoardo Scotti, infatti, è il figlio che Gerry Scotti ha avuto nel 1992 dalla prima moglie Patrizia Grosso, sposata nel 1991 e dalla quale ha divorziato nel 2009. Oggi il conduttore di Lo show dei record è impegnato sentimentalmente con la nuova compagna Gabriella Perino, che ha due figli che riconoscono in Scotti una vera e propria figura paterna, come confermato dal presentatore.

Gerry Scotti: un sogno diventato (quasi) realtà

Il fatto che Pietro sia venuto al mondo rappresenta per Gerry Scotti una vera e propria benedizione. I telespettatori più attenti e con la memoria più solida si ricorderanno di certo, a questo proposito, la speranza che il presentatore aveva manifestato a Silvia Toffanin a Verissimo, quando aveva raccontato della nascita della prima nipotina. In quell’occasione, Scotti aveva dichiarato che aveva confidato al figlio che avrebbe tanto voluto che alla piccola Vittoria si aggiungessero un giorno almeno altri due nipotini, sempre ovviamente che la nuora fosse d’accordo.

Adesso Gerry Scotti è nonno bis, quindi il suo sogno si è (quasi) realizzato. Di tempo per diventare nonno ter, per fortuna, ce n’è ancora!