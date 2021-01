Gerry Scotti è diventato nonno già nel 2020: nome e dettagli della nipote

Gerry Scotti è diventato nonno per la prima volta. Suo figlio Edoardo e la moglie Ginevra hanno accolto Virginia, il nome scelto dalla coppia per il frutto d’amore. Il parto della piccina non è proprio fresco ma è avvenuto quasi un mese fa, più precisamente il 15 dicembre 2020. A dare la notizia è stato il magazine Gente, attraverso i propri profili social. A conferma che la dolce attesa si è conclusa con il lieto fine già a metà del mese scorso è arrivato anche il commento dello stesso Gerry, che ha chiosato con un garbato “grazie” sotto al post del magazine. Dunque durante le feste natalizie il conduttore ha potuto, rispettando tutte le norme anti covid, godere della nipotina da poco venuta alla luce.

Era il 10 ottobre scorso quando Gerry, 64 anni, in una intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, comunicava a Silvia Toffanin e a tutto il pubblico televisivo di essere in procinto di diventare nonno per la prima volta. Un sogno che si stava per realizzare, visto che il noto presentatore non aveva mai nascosto la voglia di accogliere un bebè in famiglia. Dopo un travagliato 2020 (Scotti ha contratto il Covid proprio poco dopo l’intervista concessa alla compagna di Piersilvio Berlusconi, venendo anche ricoverato), finalmente una lieta notizia.

Il concepimento della neonata è giunto durante il primo lockdown di marzo e aprile. Così Gerry sulla questione: “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio”. Curioso poi il modo in cui il figlio ha detto a papà Scotti della dolce attesa: “Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio”.

Gerry ha dichiarato di aver preso con estrema gioia la notizia. Solo un cruccio lo continua a far pensare. Lui è figlio unico, così come lo è Edoardo. La sua speranza è che tale ‘tradizione’ si possa interrompere in quanto per il futuro gli piacerebbe poter godere di “nipotini multipli”. Dopo la battuta, giunta sempre nello studio di Verissimo, si è affrettato a dire che ogni decisione presa dal figlio e dalla nuora troverà il suo benestare e che non ha alcuna intenzione di mettere il naso negli affari di coppia di Edoardo. Una puntualizzazione utile a prevenire qualsiasi polemica.