Gerry Scotti non si ferma: arriva il nuovo game show su Canale 5

Gerry Scotti registrerà un nuovo game show: l’indiscrezione svela anche dove e quando vedremo il programma

Gerry Scotti non si ferma. The Wall, Tu Si Que Vales, Chi vuol essere milionario?, Caduta Libera, Striscia la Notizia e ora un’altra avventura. Il conduttore classe 1956 è infatti pronto a sbarcare con un programma televisivo inedito. A svelare il retroscena è stato il sempre affidabile sito TvBlog che afferma che l’indiscrezione circolata lo scorso autunno sul nuovo game show proposto da Mediaset dal titolo Conto alla rovescia dovrebbe aver trovato conferma. Le registrazioni dovrebbero avvenire tra la fine della primavera ed inizio estate, quando il presentatore sarà più libero dagli impegni professionali.

Striscia la Notizia insieme a Michelle Hunziker e poi via a Conto alla Rovescia: Gerry Scotti sbarca con un nuovo preserale su Canale 5

Caduta Libera, The Wall e Tu si que vales hanno impegnato Scotti nella prima parte della stagione del piccolo schermo 2018/2019. “Ora Gerry si prende una pausa, poi lo ritroveremo il prossimo aprile alla conduzione di Striscia la notizia con Michelle Hunziker”, si legge su Tv Blog. “Subito dopo il termine della conduzione del Tg satirico ideato da Antonio Ricci (fra maggio e giugno), il conduttore prenderà parte alle registrazioni di Conto alla rovescia, targato Magnolia”. Il game show dovrebbe svolgersi dallo studio 20 di Cologno Monzese, il medesimo usato per la realizzazione di Caduta Libera. Ma quando andrà in onda?

Gerry Scotti non si ferma: il conduttore continua ad essere un pilastro per Mediaset

Per quanto concerne la messa in onda televisiva del programma, TvBlog dice che sarà sicuramente durante l’estate ed avverrà “naturalmente sulla rete ammiraglia Mediaset”. Dunque, si dovrebbero riaccendere dopo diversi anni i riflettori su un game show ‘fuori stagione’ nella fascia del preserale. “Sappiamo che il suo meccanismo prevede domande di cultura generale come sappiamo il desiderio del conduttore di non tenere spenta la fascia del preserale durante l’estate”, ha concluso TvBlog. Nel frattempo Scotti continuano a essere un pilastro per Mediaset che non tarda ad affidarsi a lui, venendo puntualmente ripagata in termini di ascolti.